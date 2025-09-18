„Ég man að ég fékk holskeflu af athugasemdum um mitt holdafar,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.
Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.
Lára Kristín lék með Napoli í ítölsku A-deildinni árið 2021 þar sem lífið var upp og ofan.
„Maður hefur heyrt að fleiri hafi upplifað það á Ítalíu og það stakk,“ sagði Lára Kristín.
„Þetta var sár sem ég var ekki búin að heila jafn vel og í dag. Þetta voru athugasemdir frá stjórnarmönnum, þjálfurum og liðsfélögum sem var sárt,“ sagði Lára Kristín meðal annars.
