Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 18.9.2025 | 6:00

„Ég fékk holskeflu af athugasemdum um mitt holdafar“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

Reynir3

„Ég ætla ekki að finna mér maka til að bæta það upp sem vantar“

» Fleiri tengdar fréttir

„Ég man að ég fékk holskeflu af athugasemdum um mitt holdafar,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Athugasemdir sem stungu

Lára Kristín lék með Napoli í ítölsku A-deildinni árið 2021 þar sem lífið var upp og ofan.

Lára leggur skóna á hilluna
Frétt af mbl.is

Lára leggur skóna á hilluna

„Maður hefur heyrt að fleiri hafi upplifað það á Ítalíu og það stakk,“ sagði Lára Kristín.

„Þetta var sár sem ég var ekki búin að heila jafn vel og í dag. Þetta voru athugasemdir frá stjórnarmönnum, þjálfurum og liðsfélögum sem var sárt,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen.
Lára Kristín Pedersen. Ljósmynd/Sögur

Tengdar fréttir

Dagmál

Reynir3

„Ég ætla ekki að finna mér maka til að bæta það upp sem vantar“

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Snorri bregst við nýju svari ráðherra Glæpaklíkur eru hér ekki óáreittar Segir Hörpuáhrifin mikil á íslenskt samfélag Íslensk olíuleit er öryggismál
Fleira áhugavert
„Við drógum börnin út í pörtum“ Handtekinn gestur „Englanna“ segist saklaus Sjálfstæðismenn vilja selja braggann Íslenskir drykkir keppa á stóru sviði