Erlingur ósáttur: Hann fór blóðugur út af

ÍBV tapaði sínum fyrsta leik í úrvalsdeild karla í handbolta á leiktíðinni er liðið mátti þola sex marka tap gegn FH á útivelli, 36:30. FH-ingar náðu undirtökunum snemma og voru með forystuna allan leikinn.
„Þetta var fyrsta prófið á útivelli. Við erum búnir með tvö heimaleiki og það er kannski auðveldara að peppa sig upp í þá. Við vorum sundurspilaðir af FH. Við náðum ekkert að stoppa þá. Það kom alltaf mark hjá þeim.
Við vorum líka tíu mínútur út af í fyrri hálfleik, sem er allt of mikið. Þeir nýttu sér það vel. Við prófuðum allt og reyndum. Við skorum 30 mörk, sem er plúsinn, en við fáum of mörg mörk á okkur,“ sagði Erlingur Richardsson þjálfari ÍBV í samtali við mbl.is eftir leik.“
Sigtryggur Daði Rúnarsson fékk beint rautt spjald í fyrri hálfleik og Erlingur var ósáttur við að það hafi verið eina rauða spjald leiksins.
„Það var skrítinn áherslumunur á brotum á sitt hvorum vallarhelmingi. Það var rautt öðru megin en tvær hinum megin. Ég sá þegar Danni var kýldur í gólfið og hann fór blóðugur út af. Afleiðingin var greinileg en refsingin ekki næg,“ sagði hann.
ÍBV vann heimasigra á HK og Stjörnunni í tveimur fyrstu leikjunum en átti erfitt uppdráttar í kvöld. Hvernig finnst Erlingi standið á liðinu á þessum tímapunkti?
„Við erum með blöndu af eldri og yngri leikmönnum og við erum að finna taktinn. Það er langt í land og það er hluti af okkar verkefnum sem þjálfarar í íslensku deildinni. Þetta eru ekkert nema ungir leikmenn og við erum að þjálfa þá til að verða betri. Það er aðalatriðið í þessari litlu deild okkar á Íslandi,“ sagði Erlingur.