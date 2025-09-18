Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 18.9.2025 | 10:10

Umspil í allar deildir

HK og Þróttur léku magnaðan leik í umspilinu í gærkvöldi.
HK og Þróttur léku magnaðan leik í umspilinu í gærkvöldi. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Umspilið í 1. deild karla í fótbolta hófst í gær en það hefur verið skemmtileg viðbót í íslenskan fótbolta á undanförnum árum.

Fleiri leikir skipta máli og slæm byrjun á tímabilinu þýðir ekki að draumurinn um að fara upp í Bestu deildina sé úr sögunni. Lokaumferðin í deildarkeppninni var stórkostleg og nær allir leikir mjög mikilvægir. Nú þarf þetta umspil í fleiri deildir.

Ef við værum með umspil í 2. deild karla væri Ægir einn kominn upp og Grótta, Þróttur úr Vogum, Kormákur/Hvöt og Dalvík/Reynir á leiðinni í umspil. Í staðinn er Grótta komin upp og tímabilið búið.

