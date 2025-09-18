Verður áfram þjálfari Hvergerðinga

Ólafur Hrannar Kristjánsson, þjálfari Hamars í 4. deild karla í fótbolta, hefur skrifað undir tveggja ára samning við félagið.
Ólafur Hrannar tók við Hamri þegar aðeins sex leikir voru eftir af tímabilinu og náði að bjarga félaginu frá falli.
Hamar var í nánast vonlausri stöðu þegar Ólafur Hrannar tók við liðinu á nýafstöðnu tímabili. Hamarsmenn voru þá langneðstir í 4. deild með aðeins tvö stig, en eftir kraftmikla endurkomu unnu Hvergerðingar fimm leiki í röð og tryggðu sér að lokum áframhaldandi sæti í 4. deild.
„Það kom óvænt upp að ég fór á fund í Hveragerði um að koma og þjálfa Hamar. En fundurinn var góður og hópurinn spennandi. Mikið af uppöldum Hvergerðingum og flottir aðkomumenn sem bjuggu til skemmtilega blöndu. Það er búið að vera ótrúlega gaman að koma inn í þetta samfélag Hamars og kynnast öllu því fólki sem starfar í kringum félagið.
Leikmannahópurinn er ótrúlega flottur og með risastórt hjarta. Vaxtarmöguleikarnir í knattspyrnudeildinni eru miklir, bæði karla- og kvennamegin, og það er eitthvað sem hefur heillað mig. Nú er ráð að allir rói í sömu átt og hjálpist að við að koma knattspyrnunni hjá Hamri á hærri stall. Áfram Hamar,“ var haft eftir hinum nýja þjálfara í yfirlýsingu Hamars við undirskriftina.