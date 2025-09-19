Breiðablik fer til Serbíu

Breiðablik mætir Spartak Subotica frá Serbíu í 2. umferð Evrópubikars kvenna í knattspyrnu, sem er ný Evrópukeppni á vegum UEFA.
Fyrri leikur liðanna fer fram 7. eða 8. október og seinni leikurinn 15. eða 16. október. Sigurvegari einvígisins fer áfram í 16-liða úrslitin en þau verða leikin í nóvember.
Spartak Subotica er stórlið í heimalandinu sem hefur unnið deildina 13 sinnum og bikarinn tíu sinnum. Þá hefur liðið einnig komist í Meistaradeildina.
Einn Íslendingaslagur verður í annarri umferðinni en Braga frá Portúgal, sem Guðrún Arnardóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir spila fyrir, mætir Anderlecht frá Belgíu, en Vigdís Lilja Kristjánsdóttir spilar þar.
Inter Mílanó, sem markmaðurinn Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir spila fyrir, mætir Vllaznia frá Albaníu.
Norska liðið Brann, sem Diljá Ýr Zomers spilar fyrir, mætir Hammarby frá Svíþjóð.
Þá mætir Rosengård frá Svíþjóð Sporting frá Portúgal en Ísabella Sara Tryggvadóttir leikur með sænska liðinu.
Häcken frá Svíþjóð, sem markmaðurinn Fanney Inga Birkisdóttir og Eyrún Embla Hjartardóttir spila fyrir, mætir Katowice frá Póllandi.