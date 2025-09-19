Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.9.2025 | 9:24

Fyrrverandi landsliðsþjálfari auglýsir eftir starfi

Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrði kvennalandsliðinu frá 2006 til ársins 2013.
Knattspyrnuþjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson er tilbúinn að snúa aftur í þjálfun.

Frá þessu greindi hann á samfélagsmiðlinum Facebook en hann stýrði síðast karlaliði Keflavíkur í efstu deild frá 2020 til ársins 2023.

Hann er hvað þekktastur fyrir starf sitt sem þjálfari íslenska kvennalandsliðsins frá 2006 til ársins 2013 og er í dag sá þjálfari sem hefur náð bestum árangri allra með kvennalandslið Íslands.

Já þessi úrslit gerðust í alvörunni, þegar við unnum Fram 8-4 á útivelli, 3 ár síðan í dag,“ skrifaði Sigurður í skemmtilegri færslu sem hann birti á Facebook með mynd af úrslitunum.

Er tilbúinn í næsta þjálfaradjobb! Áhugasamir hafi samband,“ bætti þjálfarinn svo við að endingu.

 

