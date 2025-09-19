Spánverjinn Manuel Ferriol skoraði þrennu fyrir Tindastól þegar liðið lagði nágranna sína í Kormáki/Hvöt 3:1 í afar tíðindamiklum leik í undanúrslitum neðrideildabikarsins í knattspyrnu á Sauðárkróksvelli í kvöld.
Tindastóll er því komið í úrslitaleik bikarsins, þar sem liðið mætir annað hvort Gróttu eða Víkingi frá Ólafsvík á Laugardalsvelli eftir eina viku.
Ferriol skoraði fyrsta mark leiksins úr vítaspyrnu eftir hálftíma leik en Brasilíumaðurinn Matheus Bettio Gotler jafnaði metin fyrir Kormák/Hvöt eftir tæplega klukkutíma leik.
Stuttu síðar fékk Goran Potkozarac, leikmaður Kormáks/Hvatar, beint rautt spjald.
Ferriol bætti við öðru marki sínu, aftur úr vítaspyrnu, sjö mínútum fyrir leikslok og fullkomnaði svo þrennuna þremur mínútum fyrir leikslok.
Dominic Furness hjá Kormáki/Hvöt fékk þá beint rautt spjald er hann sat á varamannabekknum. Furness lék áður með Tindastóli.
Bocar Djumo varð svo þriðji leikmaður gestanna sem fékk beint rautt spjald undir lokin en hann var eins og Potkozarac inni á vellinum þegar hann fékk reisupassann.
Sá fjórði fylgdi í kjölfarið en markaskorari Kormáks/Hvatar, Matheus Bettio Gotler, fékk einnig beint rautt spjald í blálokin en þá var búið að taka hann af velli.
Eins og nærri má geta sauð allt upp úr í leikslok þar sem dómarar leiksins þurftu fylgd gæslumanna á Sauðárkróksvelli inn í búningsklefa.
Í umfjöllun Fótbolta.net um leikinn segir að það hafi verið vegna þess að nokkrir leikmenn Kormáks/Hvatar gerðu atlögu að dómurunum.