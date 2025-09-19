Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.9.2025 | 22:46

Sauð upp úr á Sauðárkróki – fjögur rauð spjöld

Leikmenn Kormáks/Hvatar fengu fjögur bein rauð spjöld í kvöld.
Leikmenn Kormáks/Hvatar fengu fjögur bein rauð spjöld í kvöld. Ljósmynd/Aðdáendasíða Kormáks

Spánverjinn Manuel Ferriol skoraði þrennu fyrir Tindastól þegar liðið lagði nágranna sína í Kormáki/Hvöt 3:1 í afar tíðindamiklum leik í undanúrslitum neðrideildabikarsins í knattspyrnu á Sauðárkróksvelli í kvöld.

Tindastóll er því komið í úrslitaleik bikarsins, þar sem liðið mætir annað hvort Gróttu eða Víkingi frá Ólafsvík á Laugardalsvelli eftir eina viku.

Ferriol skoraði fyrsta mark leiksins úr vítaspyrnu eftir hálftíma leik en Brasilíumaðurinn Matheus Bettio Gotler jafnaði metin fyrir Kormák/Hvöt eftir tæplega klukkutíma leik.

Stuttu síðar fékk Goran Potkozarac, leikmaður Kormáks/Hvatar, beint rautt spjald.

Ferriol bætti við öðru marki sínu, aftur úr vítaspyrnu, sjö mínútum fyrir leikslok og fullkomnaði svo þrennuna þremur mínútum fyrir leikslok.

Þrjú rauð til viðbótar og dómarafylgd

Dominic Furness hjá Kormáki/Hvöt fékk þá beint rautt spjald er hann sat á varamannabekknum. Furness lék áður með Tindastóli.

Bocar Djumo varð svo þriðji leikmaður gestanna sem fékk beint rautt spjald undir lokin en hann var eins og Potkozarac inni á vellinum þegar hann fékk reisupassann.

Sá fjórði fylgdi í kjölfarið en markaskorari Kormáks/Hvatar, Matheus Bettio Gotler, fékk einnig beint rautt spjald í blálokin en þá var búið að taka hann af velli.

Eins og nærri má geta sauð allt upp úr í leikslok þar sem dómarar leiksins þurftu fylgd gæslumanna á Sauðárkróksvelli inn í búningsklefa.

Í umfjöllun Fótbolta.net um leikinn segir að það hafi verið vegna þess að nokkrir leikmenn Kormáks/Hvatar gerðu atlögu að dómurunum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Eitt ár eftir af leigusamningi braggans Inga: „Algerlega ótækt“ Lítil eftirspurn eftir vegansúpu Menntaðar konur líklegri til að verða mæður
Fleira áhugavert
Verðlaunaður fyrir að haga sér eins og skepna Fjögurra barna faðir grunaður um kynferðisbrotið Ósammála um sjálfstæði Palestínu Svara orðrómi um oddvitaframboð