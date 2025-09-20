Óskar Smári Haraldsson þjálfari Fram var virkilega stoltur af frammistöðu sinna kvenna er Fram sigraði Val, 1:0, í 18. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag.
„Ég met frammistöðu okkar í dag á virkilega háu getustigi. Við vorum betri aðilinn í leiknum og ég tel þessa frammistöðu vera okkar bestu í sumar. Leikplanið heppnaðist virkilega vel, við vorum hátt með línuna og pressuðum þær vel og það eina sem klikkaði hjá okkur var það að við skoruðum ekki nógu mikið af mörkum. Ég hefði fundið til með þeim ef þær hefðu ekki fengið það sem þær áttu skilið í dag,” sagði Óskar í samtali við mbl.is.
„Við fengum þrjú dauðafæri í fyrri hálfleik og það hefði brotið lið með lítið sjálfstraust, þannig að mæta út í seinni og sýna þessa frammistöðu sýnir karakterinn í þessum hópi sem gerir mig bara virkilega hamingjusaman“.
Þetta var síðasti leikur fyrir skiptingu deildarinnar og ljóst var fyrir leik að Fram myndi leika í neðri hluta deildarinnar.
„Við ætlum okkur að vinna forsetabikarinn. Við stefnum núna á sjöunda sætið og við ætlum okkur að vera þar í lok tímabilsins. Við megum hins vegar ekki missa okkur núna. Það er bara að sækja þrjú stig í einum leik í einu og það er svo sannarlega það sem við ætlum okkur að gera“ sagði Óskar að lokum.
Murielle Tiernen sem skoraði sigurmark Framara í dag var ánægð með sigurinn.
„Þetta var virkilega góð frammistaða liðsins. Við vorum klárlega með yfirhöndina í fyrri hálfleik. Við fengum mörg frábær færi sem þær vörðust virkilega vel. Mér finnst að við áttum skilið að vinna. Við fengum fleiri færi og unnum allar barátturnar á vellinum“.
„Einmitt núna erum við í fallsæti og við þurfum að berjast fyrir hverju stigi núna. Þetta er síðasta umferð fyrir skiptingu og við vildum klára þennan fyrri helming af krafti, sem við gerðum svo sannarlega,” sagði Murielle í samtali við mbl.is