Berglind sló markametið með 5 af 9 mörkum Blika

Breiðablik tók á móti Þór/KA í lokaumferð bestu deildar kvenna fyrir skiptingu í efri og neðri hluta á Kópavogsvelli í dag og lauk leiknum með stórsigri Breiðabliks 9:2.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði fimm marka Blika og er þar með orðin markahæst í sögu Breiðabliks.
Með sigrinum er Breiðablik áfram á toppi deildarinnar með 49 stig og ellefu stiga forskot á FH þegar fimm umferðum er ólokið, en Þór/KA er í sjöunda sæti með 21 stig og leikur í neðri hlutanum eftir skiptingu.
Þór/KA-konur byrjuðu leikinn vel og ljóst að þær ætluðu sér að reyna komast í efri hlutann með sigri og á sama tíma treysta á að Víkingskonur töpuðu stigum á móti FHL.
Það voru samt Blikakonur sem skoruðu fyrsta markið á 14. mínútu og þar var á ferðinni Berglind Björg Þorvaldsdóttir sem skoraði með föstu skoti innan teigs eftir skallasendingu frá Öglu Maríu Albertsdóttur. Staðan orðin 1:0 fyrir Breiðablik.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir jafnaði síðan markamet Ástu B. Gunnlaugsdóttur hjá Breiðabliki þegar hún skoraði annað mark sitt í leiknum á 24. mínútu eftir sendingu frá Öglu Maríu Albertsdóttur. Staðan orðin 2:0 fyrir Breiðablik. Berglind Björg er komin með 195 mörk fyrir Breiðablik í 253 leikjum.
Mörkin héldu áfram að koma. Á 27. mínútu skoraði Henríetta Ágústsdóttir glæsilegt mark fyrir Þór/KA þegar hún skaut boltanum utan teigs í slána og inn. Staðan orðin 2:1 fyrir Breiðablik.
Aðeins mínútu síðar fengu Blikar hornspyrnu. Boltinn barst yfir teiginn þar sem Elín Helena Karlsdóttir fékk boltann, gaf hann inn í teig og þar var Helga Rut Einarsdóttir á hárréttum stað og skallaði boltann í netið. Staðan orðin 3:1 fyrir Breiðablik.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir sló síðan markameið þegar 2 mínútur voru liðnar af uppbótartíma fyrri hálfleiks. Berglind að skora sitt 196. mark fyrir Breiðablik. Boltinn barst frá Öglu Maríu á Berglindi sem renndi sér í boltann og kom honum yfir línuna. Staðan orðin 4:1.
Agla María Albertsdóttir var síðan sjálf á ferðinni rúmlega mínútu síðar þegar hún skoraði 5. mark Breiðabliks og staðan orðin 5:1. Birta sendi boltann inn í teig og Agla afgreiddi boltann upp í þaknetið.
Innan við mínútu eftir þetta skoraði Berglind Björg sitt fjórða mark í fyrri hálfleik þegar hún kom Blikum 6:1 yfir. Karítas gaf boltann fyrir og Berglind skallaði í netið. Þessi leikur var orðin algjör niðurlæging fyrir Þór/KA.
Staðan í hálfleik var 6:1 fyrir Breiðablik.
Blikar héldu uppteknum hætti í seinni hálfleik og þegar 2 mínútur voru liðnar af honum var Berglind Björg Þorvaldsdóttir búin að skora sitt 5. mark í leiknum og 7. mark Breiðabliks þegar hún komst ein á móti markverði Þórs/KA og setti boltann fram hjá henni. Staðan orðin 7:1 fyrir Breiðablik.
Henríetta Ágústsdóttir minnkaði muninn fyrir Þór/KA á 60. mínútu þegar hún skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu. Staðan 7:2 fyrir Breiðablik.
Samantha Smith skoraði síðan fallegt mark á 67. mínútu þegar hún fékk fyrirgjöf frá Birtu Georgsdóttur og hamraði boltann í netið. Staðan orðin 8:2 fyrir Breiðablik.
Andrea Rut Bjarnadóttir skoraði 9. Mark Blika í uppbótartíma eftir sendingu frá Karítas Tómasdóttur. Staðan orðin 9:2 fyrir Breiðablik sem urðu lokatölur leiksins. Breiðablikskonur eru langt komnar með að vinna Íslandsmeistaratitilinn til viðbótar við Bikarmeistaratitilinn sem þær unnu á dögunum.
|Þróttur R.
|4:2
|Stjarnan
|Fyrri hálfleikurinn mun rólegri en sá seinni en Þróttur fer með sigurinn af hólmi.Leik lokið
|Fram
|1:0
|Valur
|1:0, sanngjarn sigur Fram í síðustu umferð fyrir skiptingu. Fram miklu hættulegri til að byrja með en eftir markið voru Valskonur líklegar en ekkert gekk að koma boltanum í netið.Leik lokið