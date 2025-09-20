Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir átti góðan leik þegar hún og liðsfélagar hennar í Víkingi sigruðu FHL, 4:0, í Bestu deildinni í fótbolta á Víkingsvellinum í dag. Víkingur hefur nú unnið fimm leiki í röð og er í fimmta sæti og í efri hlutanum núna þegar deildinni verður skipt.
„Við mættum vel stefndar til leiks. Það er búið að ganga vel upp á síðkastið og það var ekkert annað í stöðunni en að vinna og halda okkur í efri hlutanum. Mér leið nokkurn veginn vel allan tímann.
Þær fá rautt spjald snemma sem gaf okkur aukakraft. Þær eru með fljóta sóknarmenn og við þurftum alltaf að vera á varðbergi en það var svo sem engin hætta,“ sagði hún um leikinn.
Áslaug skoraði annað mark Víkings er hún afgreiddi boltann snyrtilega í markið eftir fyrirgjöf frá Shainu Ashouri.
„Ég beið inni í teignum og sá að boltinn var að koma inn í. Ég var ekki alveg að búast við að fá hann en svo lenti hann fyrir framan mig og ég pota boltanum inn,“ sagði hún um markið sitt.
Víkingur byrjaði tímabilið mjög illa og var í fallbaráttu framan af. Eftir EM-hléið hefur gengið algjörlega snúist við og Víkingsliðið verið eitt það besta í deildinni.
„Maður verður að halda trúnni. Ég var með fulla trú á liðinu og þetta hafðist hjá okkur. Ég er ótrúlega stolt af stelpunum. Pásan vakti okkur og við mættum vel gíraðar í seinni hlutann.
Það var ekki mikið um áherslubreytingar en þetta small hjá okkur. Við erum með mjög gott lið og það var eitthvað örlítið sem vantaði,“ sagði Áslaug.