Berglind Björg Þorvaldsdóttir sló markamet Breiðabliks í dag þegar hún skoraði fimm af níu mörkum Breiðabliks í 9:2-sigri á Þór/KA. Berglind Björg hefur nú skorað 198 mörk fyrir Breiðablik og á líklega eftir að skora mörg fleiri.
Þegar mbl.is tók Berglindi tali þá hélt hún á boltanum sem notaður var í leiknum. Hún fær að eiga hann eftir að hafa skorað þennan fjölda marka. Berglind Björg fær einnig 3 M frá Morgunblaðinu fyrir þessa frammistöðu sem var frábær. Spurð út í þá tilfinningu að vera orðin markadrottning Breiðabliks sagði Berglind þetta:
„Það er fátt sem getur toppað daginn úr þessu. Ég er gríðarlega sátt með dagsverkið. Við mættum vel til leiks og vorum samheldnar frá upphafi til enda. Ég er mjög ánægð með sigurinn og við vorum bara alveg frábærar í dag.“
Breiðablik skorar 3 mörk í uppbótartíma fyrri hálfleiks sem kemur liðinu úr 3:1 forystu í 6:1 forystu. Getur þú útskýrt fyrir mér hvað var að gerast á þessum tímapunkti í leiknum?
„Við héldum bara áfram að herja á þær og kannski voru þær vankaðar, ég veit það ekki. Þetta gekk bara fullkomlega upp hjá okkur.“
Blikar eru áfram með 11 stiga forskot í deildinni þegar 5 leikir eru eftir. Það þýðir að það eru 15 stig í pottinum og ykkur dugir því sigur og jafntefli til að tryggja ykkur Íslandsmeistaratitilinn. Ætlið þið að tryggja ykkur titilinn í 20. umferðinni?
„Við erum á mjög góðum stað núna og við erum ekki að vera gefa neitt eftir. Þannig að jú við ætlum að tryggja titilinn í síðasta lagi í 20. umferðinni,“ sagði Berglind Björg í samtali við mbl.is.