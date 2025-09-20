Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.9.2025 | 15:54 | Uppfært 16:57

Fimm mörk í fyrri hálfleik í Laugardalnum

Þróttarkonur fagna marki Sierru Lelii
Þróttarkonur fagna marki Sierru Lelii mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Þróttur úr Reykjavík hafði betur gegn Stjörnunni, 4:2, í 18. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli í dag.

Þróttur er í þriðja sæti deildarinnar með 36 stig en Stjarnan er í sjötta sæti með 25 og missti Víking úr Reykjavík fyrir ofan sig. Þetta var síðasta umferðin fyrir skiptingu deildarinnar og verða bæði lið í efri helmingnum. 

Sierra Lelii kom Þrótti yfir á 20. mínútu. Þá fékk hún sendingu í gegn frá Þórdísi Elvu Ágústsdóttur og lék á Bridgette Skiba áður en hún setti boltann í netið, 1:0. 

Stjörnkonur voru ekki lengi að jafna því míútu síðar skoraði Birna Jóhannsdóttir. Þá fékk hún sendingu þvert fyrir frá Snædísi Maríu Jörundsdóttur og smellti boltanum í slána og inn, 1:1. 

Stjörnukonur fagna í dag.
Stjörnukonur fagna í dag. mbl.is/Ólafur Árdal

Þá var Sæunn Björnsdóttir ekki lengi að koma Þrótti aftur yfir en á 26. mínútu skoraði hún með góðum skalla eftir sendingu Mist Funadóttur, 2:1. 

Unnur Dóra Bergsdóttir kom síðan Þrótti í 3:1 á 33. mínútu og aftur var það skallamark. Þá sendi Þórdís Elva boltann inn á teig og Unnur stýrði honum í hornið. 

Sóley María Steinarsdóttir úr Þrótti með boltann í dag. Snædís …
Sóley María Steinarsdóttir úr Þrótti með boltann í dag. Snædís María Jörundsdóttir eltir hana. mbl.is/Ólafur Árdal

Snædís María minnkaði hins vegar muninn fyrir Stjörnuna í 3:2 fimm mínútum síðar. Þá var Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir með boltann inni í teig Þróttar og fann Snædísi sem stýurði honum í netið, 3:2. Fimm mörk í fyrri hálfleik. 

Seinni hálfleikurinn var þó rólegri en eina markið skoraði Unnur Dóra á 54. mínútu. Þá fann Sierra Unni sem stýrði boltanum í netið. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Breiðablik 9:2 Þór/KA opna
90. mín. Andrea Rut Bjarnadóttir (Breiðablik) skorar +2. 9:2. Boltinn berst inn í teig og Andrea setur boltann í netið.
Fram 1:0 Valur opna
90. mín. Leik lokið 1:0, sanngjarn sigur Fram í síðustu umferð fyrir skiptingu. Fram miklu hættulegri til að byrja með en eftir markið voru Valskonur líklegar en ekkert gekk að koma boltanum í netið.
Vestri 0:0 ÍA opna
45. mín. Hálfleikur Tíðindalitlum fyrri hálfleik lokið hérna.
Man. Utd 1:0 Chelsea opna
14. mín. Bruno Fernandes (Man. Utd) skorar 1:0 - BRUNO!!! Eftir rosalega pressu frá því að Manchester United varð manni fleiri þá skorar Bruno Fernandes. Eftir ansi langa skoðun í VAR_herberginu er markið svo loksins staðfest. Patrick Dorgu á skalla að marki og Fernandes tekur hlaupið að markinu og smellir þessu í netið af stuttu færi.

Leiklýsing

Þróttur R. 4:2 Stjarnan opna loka
90. mín. Þróttur R. fær hornspyrnu +2
mbl.is
Fleira áhugavert
Alvarlegt vélsleðaslys á Langjökli Samkeppniseftirlitið vill meiri pening frá ríkinu Opna fyrir umferð eftir deilur í áratug Lokun bensínstöðvar í Álfabakka frestað
Fleira áhugavert
Fjögurra barna faðir grunaður um kynferðisbrotið Lítil eftirspurn eftir vegansúpu Samkeppniseftirlitið vill meiri pening frá ríkinu Opna fyrir umferð eftir deilur í áratug