Fimm mörk í fyrri hálfleik í Laugardalnum

Þróttur úr Reykjavík hafði betur gegn Stjörnunni, 4:2, í 18. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli í dag.
Þróttur er í þriðja sæti deildarinnar með 36 stig en Stjarnan er í sjötta sæti með 25 og missti Víking úr Reykjavík fyrir ofan sig. Þetta var síðasta umferðin fyrir skiptingu deildarinnar og verða bæði lið í efri helmingnum.
Sierra Lelii kom Þrótti yfir á 20. mínútu. Þá fékk hún sendingu í gegn frá Þórdísi Elvu Ágústsdóttur og lék á Bridgette Skiba áður en hún setti boltann í netið, 1:0.
Stjörnkonur voru ekki lengi að jafna því míútu síðar skoraði Birna Jóhannsdóttir. Þá fékk hún sendingu þvert fyrir frá Snædísi Maríu Jörundsdóttur og smellti boltanum í slána og inn, 1:1.
Þá var Sæunn Björnsdóttir ekki lengi að koma Þrótti aftur yfir en á 26. mínútu skoraði hún með góðum skalla eftir sendingu Mist Funadóttur, 2:1.
Unnur Dóra Bergsdóttir kom síðan Þrótti í 3:1 á 33. mínútu og aftur var það skallamark. Þá sendi Þórdís Elva boltann inn á teig og Unnur stýrði honum í hornið.
Snædís María minnkaði hins vegar muninn fyrir Stjörnuna í 3:2 fimm mínútum síðar. Þá var Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir með boltann inni í teig Þróttar og fann Snædísi sem stýurði honum í netið, 3:2. Fimm mörk í fyrri hálfleik.
Seinni hálfleikurinn var þó rólegri en eina markið skoraði Unnur Dóra á 54. mínútu. Þá fann Sierra Unni sem stýrði boltanum í netið.
