Fjögur mörk og rautt spjald í Víkinni

Víkingur vann sinn fimmta sigur í röð í Bestu deild kvenna í fótbolta í dag er liðið lagði FHL, 4:0, á Víkingsvellinum í Fossvogi. Með sigrinum gulltryggði Víkingsliðið sér sæti í efri hlutanum en leikurinn var liður í 18. umferðinni, þeirri síðustu fyrir skiptingu.
Með sigrinum fór Víkingur upp fyrir Stjörnuna og upp í fimmta sæti þar sem liðið er með 25 stig. FHL var fallið fyrir umferðina og er á botninum með fjögur stig.
Víkingur byrjaði betur og komst yfir á 14. mínútu með glæsilegu marki frá Ashley Clark. Hún skilaði þá boltanum einstaklega fallega upp í hornið með skoti fyrir utan teigs eftir stutt horn frá Shainu Ashouri.
Vont varð síðan töluvert verra fyrir gestina þegar Candela González fékk beint rautt spjald á 17. mínútu. Ásmundur Þór Sveinsson dómari leiksins mat það sem svo að sú spænska hafi togað í hárið á Freyju Stefánsdóttur.
Víkingur nýtti sér liðsmuninn og Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir tvöfaldaði forskotið á 21. mínútu með marki af stuttu færi eftir aðra stoðsendingu frá Ashouri.
Sú bandaríska sá um að gera þriðja markið sjálf þegar hún afgreiddi boltann örugglega í netið á 33. mínútu eftir glæsilega skyndisókn í kjölfar þess að FHL fékk horn. Ashley Clark átti stoðsendinguna og Freyja fallega sendingu á Clark þar á undan.
Ekki var meira skorað í fyrri hálfleik og stefndi í stórsigur Víkinga þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik.
Gestirnir voru líklegri framan af í seinni hálfleik og Björg Gunnlaugsdóttir fékk nokkur fín færi til að minnka muninn en Eva Ýr Helgadóttir var í góðum gír í markinu.
Það voru svo Víkingar sem gerðu fjórða mark leiksins og þegar Clark skoraði sitt annað mark með góðu skoti upp í hornið eftir slaka hreinsun gestanna.