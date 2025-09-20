Getum ekki lagst niður og farið að væla

Davíð Smári Lamude þjálfari Vestra var brattur í viðtali við mbl.is þrátt fyrir 4:0 tap sinna manna gegn ÍA í 23. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði í dag.
Vestri er í 9. sæti með 27 stig, en með sigrinum fór ÍA upp fyrir KR í 10. sætið með 25 stig. Leikurinn í dag var sá fyrsti í neðri hluta deildarinnar, eftir tvískiptingu Bestu deildarinnar í efri og neðri hluta.
„Alltaf vont að tapa, vont að tapa svona en mér fannst við betri aðilinn í leiknum þangað til að við fáum á okkur markið. Þá förum við einhvern veginn að elta leikinn og gerum það ekki nægilega vel, erum opnir til baka. Síðan heilt yfir er ég ósáttur með að við vinnum ekki mikið af návígjum í dag, sérstaklega seinni boltar þar sem við urðum aðeins eftir á í baráttunni. Ég er ósáttur með það.“
Eftir fyrsta mark ÍA þá einhvern veginn taka þeir alveg yfir leikinn. Kanntu einhverja skýringu á þessum viðsnúningi hjá ykkur?
„Mér fannst við pínu brotna við þetta. En auðvitað verð ég að setja spurningarmerki við fyrsta markið. Leikmaður ÍA er náttúrlega 6 metra fyrir innan vörnina þegar Krajl fær boltann í fætunar og er mættur strax í bakið á honum. Fyrir mér er það bara rangstaða. Ég er ekki dómari og þeir eru töluvert betri en ég í því að dæma leiki, held ég að verði að segjast“.
„En við verðum bara að vera stórir og taka vel á móti okkar næsta andstæðing, gíra okkur upp í þetta og vera klárir. Við getum ekki bara lagst niður og farið að væla. Nú er bara næsti leikur og við þurfum líka að fá aðeins betri stuðning úr stúkunni og þurfum öll að leggjast á eitt. Við vitum hvað við getum gert sem samfélag hérna þegar það eru stórir leikir“.
„Nú er bara stórleikur fram undan hérna heima og við getum unnið hvaða leik sem er með réttum stuðning. Við þurfum bara öll að sameinast hér fyrir vestan, við eigum heimaleik næst og við þurfum að gera þetta að okkar vígi aftur. Við þurfum að koma í veg fyrir það öll sem eitt að liðið brotni ekki og að liðið fá trúna aftur“.
„Sama hvað gerist í leiknum, þó að við lendum undir eða hvað, það skiptir engu máli, við verðum að halda áfram og vera stórir, hafa trú á verkefninu. Við vitum hvað við getum sem lið og höfum sýnt það. Við verðum bara að halda áfram.“
Fatai meiddist undir lok leiksins, en hann hefur verið jafn besti maður Vestra í sumar. Eru þetta alvarleg meiðsli?
„Ég held að þau séu ekki jafn alvarleg og við óttuðumst í fyrstu. Það eru fyrstu viðbrögð, sem er gott. Það verður bara að koma maður í manns stað. Vissulega er það samt þannig að Fatai er búinn að vera algjör lykilmaður hjá okkur í sumar. Við þurfum bara að halda áfram, vera stórir og taka á móti því sem mótið hefur upp á að bjóða“.
„Við verðum að sameinast, fá stúkuna með okkur. Við mættum einu besta liði landsins sem var efst í deildinni með gríðarlegum stuðning úr stúkunni, það vissu það allir að við vorum að fara vinna þann leik“ (innskot blaðamanns; bikarúrslitaleikurinn gegn Val).
„Það er það sem við þurfum hérna í næsta heimaleik að fá þennan stuðning úr stúkunni. Ég geri bara ákall til stuðningsmanna Vestra, við erum búnir að gefa ykkur ógleymanlega minningu á Laugardalsvelli og nú er hún búin og nú þurfum við að snúa bökum saman, við þurfum á ykkur að halda. Það eru bara mín skilaboð til þeirra“ sagði Davíð Smári að lokum.