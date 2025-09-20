Lárus Orri Sigurðsson þjálfari ÍA mætti kátur í viðtal eftir sigur ÍA á Vestra 4:0 í 23. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði í dag.
Með sigrinum fer ÍA upp fyrir KR í 10. sætið með 25 stig, en Vestri er í 9. sæti með 27 stig. Leikurinn í dag var sá fyrsti í neðri hluta deildarinnar, eftir tvískiptingu Bestu deildarinnar í efri og neðri hluta.
„Ég er gríðarlega ánægður með liðið í dag, ánægður með allan mannskapinn hvað þeir lögðu á sig í leiknum. Það verður gaman að sjá hlaupatölunar úr þessum leik menn voru að gefa sig alla í þetta er gríðarlega stoltur af liðinu í dag. “
Eftir jafnan fyrri hálfleik þá komið þið út úr hálfleiknum og takið yfir leikinn, hvað fóruð þið yfir í hálfleik?
„Í fyrri hálfleik vorum við með boltann nánast allan hálfleikinn, við lokuðum á þá og þeir negldu boltanum fram og það var enginn vandræðagangur á okkur að ráða við það. Það sem breytist í seinni hálfleik er að þeir koma ofar á völlinn og koma að pressa á okkur, þá opnast meiri svæði á vellinum fyrir okkur og við nýttum okkur það.“
Með sigrinum komuð þið ykkur upp úr fallsæti og eigið KR í næsta leik, hvernig lýst ykkur á það?
„Mér líst mjög vel á það og eins við töluðum inn í klefa að þá heldur þetta áfram, við erum ekki búnir að halda okkur uppi með þessum sigri. Við gerum okkur fyllilega grein fyrir því að er mikill barátta eftir.“
Þetta er samt góð uppskrift að skora um 3 mörk í leik og fá á ykkur lítið þetta lýtur nú betur út ertu ekki sammála því?
„Já, já síðustu 3 leikir það sem menn hafa verið að gera er að gefa sig 110% í verkefnið. Gríðarleg vinnsla í leikmönnum, góð einbeiting og ef þú skilar því þá ertu í góðum málum.“