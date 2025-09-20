Logi ræddi samskipti sín við landsliðsþjálfarann

Logi Tómasson hefur farið vel af stað með Samsunspor í efstu deild Tyrklands í fótbolta og byrjað alla fimm deildarleiki liðsins á tímabilinu. Logi, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við tyrkneska félagið í júlí í sumar frá Strömsgodset í Noregi þar sem hann hafði leikið frá árinu 2023.
Hann er uppalinn hjá Víkingi úr Reykjavík og hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari með liðinu og fjórum sinnum bikarmeistari. Þá á hann að baki 10 A-landsleiki fyrir Ísland en hann lék sinn fyrsta landsleik gegn Sádi-Arabíu í vináttulandsleik í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nóvember árið 2022.
„Þessir fyrstu þrír mánuðir hérna í Tyrklandi hafa verið mjög skemmtilegir og þetta eru klárlega mikil viðbrigði frá því sem maður er vanur,“ sagði Logi í samtali við Morgunblaðið.
Logi hefur verið fastamaður í landsliðshópi Íslands frá því að Arnar Gunnlaugsson tók við liðinu í janúar á þessu ári og þekkjast þeir vel eftir að hafa unnið lengi saman hjá Víkingum en er Arnar öðruvísi sem landsliðsþjálfari?
„Nei ég myndi ekki segja það, hann er bara svipaður og hann var í Víkinni. Hann er ótrúlega jarðbundinn og það er einhvernvegin alltaf hægt að tala við hann. Auðvitað er þetta ekki eins þar sem maður hittir hann ekki á hverjum degi eins og maður gerði þegar maður var í Víkingunum og þetta er oft ansi stuttur tími sem við náum allir saman. Það segir sig sjálft að það gefst aðeins minni tími til þess að spjalla saman um daginn og veginn.
Hann er með mjög skýra hugmyndafræði og um leið og hann var ráðinn vissi ég hvað hann vildi frá okkur. Það hjálpar mér á einhvern hátt að hafa unnið með honum áður en menn eru samt fljótir að pikka upp hugmyndirnar hans þannig að það er ekki hægt að segja að ég sé með eitthvað sérstakt forskot á aðra þó að ég njóti klárlega góðs af því að hafa spilað fyrir hann áður,“ sagði Logi meðal annars í samtali við Morgunblaðið.
Viðtalið við Loga í heild sinni má sjá á íþróttasíðum Morgunblaðsins sem kom út þann 18. september eða með því að smella hér.