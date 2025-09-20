Nú er þetta barátta upp á líf og dauða

Jóhann Hilmar Hreiðarsson aðstoðarþjálfari kvennaliðs Þórs/KA var orðafár þegar mbl.is leitaði til hans eftir viðbrögðum við 9:2 tapi gegn Breiðabliki í dag í 18.umferð Bestu deildar kvenna. Jóhann Hilmar stýrði liðinu í fjarveru aðalþjálfarans Jóhanns Kristins Gunnarssonar sem tók út leikbann.
Jóhann Hilmar hafði þó þetta að segja um tapið stóra: „Það er lítið hægt að segja eftir svona tap svo sem. Við töluðum samt um það í hálfleik, verandi 6:1 undir, að nú væri ljóst að við værum að fara berjast fyrir veru okkar í þessari deild með því að spila í neðri hlutanum. Það er veruleikinn. Ég bað liðið því um að reyna eiga þannig seinni hálfleik að við gætum tekið hann með okkur inn í næsta leik. Nú er þessari hefðbundnu deild lokið og við taka umferðir í neðri hluta deildarinnar og nú er þetta bara barátta upp á líf og dauða.“
Þór/KA hefði með sigri og hagstæðum úrslitum náð að komast upp í efri hlutann en það tókst ekki. Staðan er samt sem áður sú að eitt lið er fallið og 4 stig eru í næsta fallsæti. Þið eruð því ekki í verstu málunum í neðri hlutanum, ekki satt?
„Við ættum að vera í bestu stöðunni. En þetta eru þrír úrslitaleikir og við verðum bara að gleyma þessum leik og fara gíra okkur inn í nýjan kafla og berjast fyrir lífi okkar.“
Kanntu einhverjar skýringar á því af hverju liðið þitt tapar svona ofboðslega stórt í dag?
„Nei, ég kann hana í raun ekki. Breiðablik er yfirburðalið í þessari deild. Taflan sýnir það glögglega. Þegar þær komast á svona skrið eins og þær komust á í þessum leik þá eru þær nánast óstöðvandi. Þetta er auðvitað alltof stórt tap, það er alveg rétt hjá þér en þær voru bara helvíti góðar,“ sagði Jóhann Hilmar í samtali við mbl.is.