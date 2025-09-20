Ólsarar á leiðinni á Laugardalsvöll

Víkingur Ólafsvík er komið í úrslit neðrideildabikarsins í knattspyrnu eftir 7:6 sigur á Gróttu í vítaspyrnukeppni í dag en leikið var á Seltjarnarnesi.
Staðan var 3:3 að loknum venjulegum leiktíma þar sem Andri Freyr Jónasson, Björgvin Brimi Andrésson og Elmar Freyr Hauksson skoruðu fyrir Gróttu á meðan Asmir Begic, Ingólfur Sigurðsson og Luke Williams skoruðu fyrir Víking Ólafsvík.
Ekkert var skorað í framlengingunni og því þurfti vítaspyrnukeppni til að skera úr um hvort liðið væri á leið á Laugardalsvöll. Þar reyndust gestirnir frá Ólafsvík sterkari aðilinn og munu því leika til úrslita gegn Tindastóli.
Markaskorarar fengnir frá fótbolta.net