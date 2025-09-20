Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.9.2025 | 18:20 | Uppfært 19:59

Ólsarar á leiðinni á Laugardalsvöll

Stuðningsmenn Víkings Ólafsvíkur fagna sigrinum í dag.
Stuðningsmenn Víkings Ólafsvíkur fagna sigrinum í dag. Ljósmynd/Kristinn Steinn Traustason

Víkingur Ólafsvík er komið í úrslit neðrideildabikarsins í knattspyrnu eftir 7:6 sigur á Gróttu í vítaspyrnukeppni í dag en leikið var á Seltjarnarnesi.

Staðan var 3:3 að loknum venjulegum leiktíma þar sem Andri Freyr Jónasson, Björgvin Brimi Andrésson og Elmar Freyr Hauksson skoruðu fyrir Gróttu á meðan Asmir Begic, Ingólfur Sigurðsson og Luke Williams skoruðu fyrir Víking Ólafsvík.

Ekkert var skorað í framlengingunni og því þurfti vítaspyrnukeppni til að skera úr um hvort liðið væri á leið á Laugardalsvöll. Þar reyndust gestirnir frá Ólafsvík sterkari aðilinn og munu því leika til úrslita gegn Tindastóli.

Markaskorarar fengnir frá fótbolta.net

mbl.is
