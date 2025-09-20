Öruggur sigur FH

FH vann öruggan 4:0 sigur á liði Tindastóls á Sauðárkróksvelli í dag í Bestu deild kvenna. Sigur FH þýðir að liðið er áfram í öðru sæti deildarinnar með 38 stig eftir 18 umferðir. Tindastóll er í fallsæti eða í níunda sæti deildarinnar með 17 stig núna þegar deildinni verður skipt í efri og neðri hluta.
Það voru leikmenn Tindastóls sem byrjuðu betur í dag á Sauðárkróki en Birgitta Rún Finnbogadóttir fékk tvö tækifæri til að koma heimaliðinu yfir í upphafi leiksins. Á 7. mínútu leiksins fékk hún góða sendingu frá Makala Woods inn á teiginn en skot hennar fór rétt framhjá. Aðeins tveimur mínútum síðar fékk hún aftur fínt færi en aftur setti hún boltann rétt framhjá.
Eftir þetta tóku leikmenn FH öll völd á vellinum og á átta mínútna kafla skoruðu gestirnir þrjú mörk. Fyrst var það Berglind Freyja Hlynsdóttir en hún kom FH í 1:0 á 17. Mínútu leiksins en þá negldi hún boltanum í netið eftir frábæra sendingu frá Thelmu Lóu Hermannsdóttur.
Aðeins tveimur mínútum síðar var það svo Thelma Lóa sem kom FH í 2:0 eftir góða sendingu frá Margréti Brynju Kristinsdóttur en markið var keimlíkt markinu sem Berglind skoraði tveimur mínútum fyrr.
Svo var það Margrét Brynja sem kom FH í 3:0 á 25. mínútu en þá fékk hún stungusendingu inn fyrir vörn Tindastóls frá Maya Hansen og Margrét klárar þetta vel. FH var líklegra til að bæta við fjórða markinu en að Tindastóll að minnka muninn. Slíkir voru yfirburðir liðsins í fyrri hálfleik.
Í upphafi seinni hálfleik hélt FH áfram að sækja og strax á 47. mínútu átti Thelma Karen Pálmadóttir gott skot sem Genevieve Cranshaw varði vel. Cranshaw náði aftur á móti ekki að verja frá Andreu Rán Snæfeld Hauksdóttur á 54. mínútu en eftir langa sókn FH fékk Andrea góða sendingu inn fyrir vörn Tindastóls frá Maya Hansen og setti boltann snytilega í hornið og kom FH í 4:0.
Eftir þetta fjórða mark FH róaðist leikurinn töluvert þar sem gestirnir stigu af bensíngjöfinni. Leikmenn Tindastóls náðu þá aðeins að ýta á FH-liðið með Elísu Bríet Björnsdóttur fremsta í flokki en hún fékk gott færi á 68. mínútu leiksins en Macy Enneking varði viriklega vel frá henni.
Bæði lið fengu ágæt færi eftir þetta til að skora en inn vildi boltinn ekki. Besta færið fékk Thelma Lóa Hermannsóttir en hún átti skot í stöng á 87. mínútu leiksins en Thelma Lóa átti frábæran leik í liði FH í dag.
Lokatölur voru því 4:0 fyrir FH sem þýðir að liðið er með 38 stig eftir 18 leiki og heldur öðru sæti deildarinnar nú þegar deildinni verðir skipt í efri og neðri hluta.
Tindastóll er aftur á móti fjórum stigum frá öruggu sæti eftir þennan ósigur í dag en liðið er í níunda sæti deildarinnar með 17 stig eftir 18 leiki. Þór/KA og Fram sem eru í næstu sætum fyrir ofan Tindastól eru með 21 stig en þessi lið ásamt FHL spila í neðri hlutanum í Bestu deild kvenna.