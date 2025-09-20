Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.9.2025 | 15:22 | Uppfært 16:10

Óvæntur sigur Fram

Fanndís Friðriksdóttir úr Val með boltann í dag.
Fanndís Friðriksdóttir úr Val með boltann í dag. Ljósmynd/Kristinn Steinn
mbl.is

Árni Pétur Birgisson

arnipb@mbl.is

Fram hafði betur gegn Val, 1:0, í 18. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag. Murielle Tiernan skoraði sigurmark Framara á 65. mínútu.

Þetta var síðasta umferð Bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu, en deildinni er skipt í efri og neðri hluta að loknum 18. umferðum. Sex efstu lið deildarinnar leika fimm leiki innbyrðis og neðstu fjögur liðin leika þrjá leiki innbyrðis. Fyrir leikinn var ljóst að Valur yrði í efri hluta deildarinnar og Fram í þeim neðri

Fram er í 8. sæti deildarinnar með 21 stig, jafnmörg og Þór/KA sem er í 7. sæti. Valsmenn eru í fjórða sætinu með 27 stig.

Á 9. mínútu átti Fanndís Friðriksdóttir fína sendingu inn í teig í leit að Jordyn Rhodes. Jordyn átti flottan skalla sem flaug rétt yfir markið. Það var hins vegar Fram sem átti betri færi í fyrri hálfleik. 

Á 25. mínútu kom boltinn inn í teig Valskvenna sem reyndu hvað þær gátu að koma boltanum úr teignum. Það gekk hins vegar ekki og boltinn skoppaði á Öldu Ólafsdóttur sem var ein og yfirgefin fyrir framan mark Vals. Hún reyndi skot en Tinna Brá Magnúsdóttir varði vel í marki Vals.

Á 31. mínútu komst Alda aftur í hörkufæri þegar Dominiqe Bond-Flaza átti skot sem Tinna varði út í teig. Þá skoppaði boltinn aftur fyrir Öldu sem stóð fyrir framan autt mark. Hún reyndi skot en Valskonur náðu að stökkva fyrir boltann.

Staðan var því markalaus í hálfleik. 

Seinni hálfleikurinn var hins vegar töluvert rólegri en sá fyrri. Á 65. mínútu kom há sending inn í teig Valskvenna. Eftir mikinn darraðardans í teignum datt boltinn fyrir Murielle Tiernan sem kom boltanum í netið og Fram yfir, 1:0.

Eftir mark Fram sóttu Valskonur töluvert meira og á 80. mínútu kom besta færi Vals. Nadía Atladóttir og Jordyn sluppu báðar í gegnum vörn Fram. Jordyn var komin ein á móti markmanni en í stað þess að skjóta renndi hún boltanum fyrir markið á Nadíu sem reyndi skot en Ashley Orkus markvörður Fram náði að verja vel.

Fleiri urðu mörkin ekki og sterkur sigur Fram niðurstaðan.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Þróttur R. 4:2 Stjarnan opna
90. mín. Leik lokið Fyrri hálfleikurinn mun rólegri en sá seinni en Þróttur fer með sigurinn af hólmi.
Breiðablik 9:2 Þór/KA opna
90. mín. Andrea Rut Bjarnadóttir (Breiðablik) skorar +2. 9:2. Boltinn berst inn í teig og Andrea setur boltann í netið.
Vestri 0:2 ÍA opna
59. mín. Viktor Jónsson (ÍA) skorar úr víti 2:0 fyrir ÍA. Viktor setur hann fast niðri í hornið, Smit er í réttu horni en á ekki sjéns.
Man. Utd 2:0 Chelsea opna
45. mín. Casemiro (Man. Utd) fær gult spjald +5 - Hvað er hann að gera? Togar leikmenn Chelsea niður og fær sitt annað gula spjald.

Leiklýsing

Fram 1:0 Valur opna loka
90. mín. Þrjár mínútur í uppbótartíma.
mbl.is
Fleira áhugavert
Sýnir illvirkjum Íslendinga mikinn skilning Lokun bensínstöðvar í Álfabakka frestað Verðlaunaður fyrir að haga sér eins og skepna Þrír látnir og tugir særðir eftir „gífurlega árás“
Fleira áhugavert
Líkti ríkisstjórnarsamstarfinu við matarboð Réðust í úttektina í kjölfar banaslyss í sumar Samkeppniseftirlitið vill meiri pening frá ríkinu Play flýgur á áætlun þrátt fyrir netárás