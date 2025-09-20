Óvæntur sigur Fram

Fram hafði betur gegn Val, 1:0, í 18. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í dag. Murielle Tiernan skoraði sigurmark Framara á 65. mínútu.
Þetta var síðasta umferð Bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu, en deildinni er skipt í efri og neðri hluta að loknum 18. umferðum. Sex efstu lið deildarinnar leika fimm leiki innbyrðis og neðstu fjögur liðin leika þrjá leiki innbyrðis. Fyrir leikinn var ljóst að Valur yrði í efri hluta deildarinnar og Fram í þeim neðri
Fram er í 8. sæti deildarinnar með 21 stig, jafnmörg og Þór/KA sem er í 7. sæti. Valsmenn eru í fjórða sætinu með 27 stig.
Á 9. mínútu átti Fanndís Friðriksdóttir fína sendingu inn í teig í leit að Jordyn Rhodes. Jordyn átti flottan skalla sem flaug rétt yfir markið. Það var hins vegar Fram sem átti betri færi í fyrri hálfleik.
Á 25. mínútu kom boltinn inn í teig Valskvenna sem reyndu hvað þær gátu að koma boltanum úr teignum. Það gekk hins vegar ekki og boltinn skoppaði á Öldu Ólafsdóttur sem var ein og yfirgefin fyrir framan mark Vals. Hún reyndi skot en Tinna Brá Magnúsdóttir varði vel í marki Vals.
Á 31. mínútu komst Alda aftur í hörkufæri þegar Dominiqe Bond-Flaza átti skot sem Tinna varði út í teig. Þá skoppaði boltinn aftur fyrir Öldu sem stóð fyrir framan autt mark. Hún reyndi skot en Valskonur náðu að stökkva fyrir boltann.
Staðan var því markalaus í hálfleik.
Seinni hálfleikurinn var hins vegar töluvert rólegri en sá fyrri. Á 65. mínútu kom há sending inn í teig Valskvenna. Eftir mikinn darraðardans í teignum datt boltinn fyrir Murielle Tiernan sem kom boltanum í netið og Fram yfir, 1:0.
Eftir mark Fram sóttu Valskonur töluvert meira og á 80. mínútu kom besta færi Vals. Nadía Atladóttir og Jordyn sluppu báðar í gegnum vörn Fram. Jordyn var komin ein á móti markmanni en í stað þess að skjóta renndi hún boltanum fyrir markið á Nadíu sem reyndi skot en Ashley Orkus markvörður Fram náði að verja vel.
Fleiri urðu mörkin ekki og sterkur sigur Fram niðurstaðan.
|Þróttur R.
|4:2
|Stjarnan
|Fyrri hálfleikurinn mun rólegri en sá seinni en Þróttur fer með sigurinn af hólmi.Leik lokið
|Breiðablik
|9:2
|Þór/KA
|+2. 9:2. Boltinn berst inn í teig og Andrea setur boltann í netið.Andrea Rut Bjarnadóttir (Breiðablik) skorar
|Vestri
|0:2
|ÍA
|2:0 fyrir ÍA. Viktor setur hann fast niðri í hornið, Smit er í réttu horni en á ekki sjéns.Viktor Jónsson (ÍA) skorar úr víti