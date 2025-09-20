Stórsigur Skagamanna

ÍA sigraði Vestra 4:0 í 23. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði í dag. Með sigrinum fer ÍA upp fyrir KR í 10. sætið með 22 stig, en Vestri er í 9. sæti með 27 stig. Leikurinn í dag var sá fyrsti í neðri hluta deildarinnar, eftir tvískiptingu Bestu deildarinnar í efri og neðri hluta.
Það gerðist fátt markvert í fyrri hálfleiknum á Kercisis-vellinum á Ísafirði í dag. Það var gríðarleg barátta í báðum liðum og mikið um pústra út um allan völl. Bæði lið fengu nokkur hálffæri og það voru heimamenn sem komust næst því að skora þegar Vladimir Tufegdzic setti boltann í stöngina eftir góðan undirbúning frá Anton Krajl og Gunnari Jónasi.
ÍA voru meira með boltann og áttu nokkur hálffæri en náðu í raun ekkert að ógna marki heimamanna. Það var svo undir lok hálfleiksins sem dró til tíðinda. Fatai Adebowale Gbadamosi sem hefur verið einn besti leikmaður Vestra í ár meiddist illa á 38. mínútu og var borinn af velli. Dean Martin byrjaði þá með almenn leiðindi á bekknum og það sauð upp úr inni á vellinum stuttu seinna. Tveir fengu spjöld eftir stimpingar en það leystist fljótt.
Seinni hálfleikurinn var eign ÍA frá byrjun til enda, Skagamenn skora mörkin og það lýsir honum hvað best. Veislan byrjaði á 49. mínútu. Gísli Laxdal vann boltann af Anton Kraj úti hægra megin, fór inn á völlinn og smellti boltanum með vinstri fæti upp í skeytin fjær, 1:0.
10 mínútum seinna brunaði Marko Vardic upp völlinn, fór fram hjá þremur varnarmönnum Vestra og alla leið inn í vítateig heimamanna þar sem Eiður Aron braut á honum. Viktor steig á punktinn og skoraði örugglega fram hjá Guy Smit markverði Vestra, staðan því 2:0 fyrir ÍA. Eftir þetta mark sáu Vestramenn aldrei til sólar og algjört hrun varð á frammistöðu þeirra.
Baldvin Þór Berndsen skoraði þriðja markið á 75. mínútu. Eftir hornspyrnu Johannes Vall skallaði Eiður Aron varnarmaður Vestra boltann beint fyrir fætur Baldvins sem gat ekki annað en skorað, 3:0 fyrir ÍA.
Haukur Andri Haraldsson bætti svo við fjórða markinu á 79. mínútu. Vestri átti misheppnaða hornspyrnu, ÍA vann boltann og Gísli brunaði upp kantinn hægra megin og lagði boltann fyrir á Hauk sem kláraði í autt markið 4:0, niðurlægingin algjör fyrir Vestra.
Frábær sigur ÍA, sem voru stórkostlegir í seinni hálfleik og áttu sigurinn skilið, en Skagamenn voru miklu betri á öllum sviðum hérna í dag. Þeir skoruðu 4 mörk, héldu hreinu og komu sér upp úr fallsæti. Vestramenn þurfa að fara í alvarlega naflaskoðun eftir leikinn, því þeir voru skelfilegir í seinni hálfleik í dag, annan leikinn í röð.
Með þessu tapi er ljóst að Vestri er komið í alvöru fallbaráttu, en Ísfirðingar hafa fengið á sig 14 mörk í síðustu 4 leikjum og uppskeran er rýr, aðeins 1 stig. Þeir hafa samt sýnt seiglu í sumar og brugðist vel við mótlæti og nú sést úr hverju Vestramenn eru gerðir.
ÍA er eitt heitasta lið deildarinnar og þeir munu klárlega halda sæti sínu í bestu deildinni ef spilamennska þeirra verður áfram svona.
|Þróttur R.
|4:2
|Stjarnan
|Fyrri hálfleikurinn mun rólegri en sá seinni en Þróttur fer með sigurinn af hólmi.Leik lokið
|Breiðablik
|9:2
|Þór/KA
|+2. 9:2. Boltinn berst inn í teig og Andrea setur boltann í netið.Andrea Rut Bjarnadóttir (Breiðablik) skorar
|Fram
|1:0
|Valur
|1:0, sanngjarn sigur Fram í síðustu umferð fyrir skiptingu. Fram miklu hættulegri til að byrja með en eftir markið voru Valskonur líklegar en ekkert gekk að koma boltanum í netið.Leik lokið