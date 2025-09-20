Vestri - ÍA, staðan er 0:2

Vestri og ÍA eigast við í 23. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði klukkan 16.05. Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu á mbl.is.
Þetta er fyrsti leikurinn eftir að deildinni var skipt í tvennt og liður í neðri helmingnum. Vestri er með 27 stig í níunda sæti en ÍA er með 22 í ellefta og næstneðsta.
|Þróttur R.
|4:2
|Stjarnan
|Fyrri hálfleikurinn mun rólegri en sá seinni en Þróttur fer með sigurinn af hólmi.Leik lokið
|Breiðablik
|9:2
|Þór/KA
|+2. 9:2. Boltinn berst inn í teig og Andrea setur boltann í netið.Andrea Rut Bjarnadóttir (Breiðablik) skorar
|Fram
|1:0
|Valur
|1:0, sanngjarn sigur Fram í síðustu umferð fyrir skiptingu. Fram miklu hættulegri til að byrja með en eftir markið voru Valskonur líklegar en ekkert gekk að koma boltanum í netið.Leik lokið