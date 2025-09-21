Jökull I. Elísabetarson og lærisveinar hans þurftu að sætta sig við markalaust jafntefli þegar Stjarnan mætti FH í 23. umferð efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í kvöld.
„Við mættum hérna líkamlegu FH-liði sem við mættum klárlega í baráttuna fannst mér. Við náðum að komast í ágætar stöður á köflum sem við hefðum að sjálfsögðu átt að nýta betur.
Við vissum alveg fyrir leik að FH sé líkamlegt lið, með sterka og stóra menn og mér fannst við mæta því vel en því miður þurfum við að sætta okkur við eitt stig,“ sagði Jökull í samtali við mbl.is.
Hann var spurður hvort það væri samt sem áður ekki örlítið svekkjandi að fá ekki meira úr leiknum þar sem að Víkingar unnu sinn leik.
„Auðvitað er það svekkjandi. Við höfum verið á miklu skriði og staðið okkur vel í síðustu leikjum en Víkingarnir eru auðvitað góðir líka. Við mætum þeim í næstu viku og það er leikur sem við ætlum að einbeita okkur að núna og vonandi getum við strítt þeim aðeins,“ sagði Jökull að lokum.