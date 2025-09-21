Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 22:00

„Bara týpískur leikur í Eyjum“

Aron Jóhannsson.
Aron Jóhannsson. mbl.is/Birta Margrét
Jónas Bergsteinsson

Afturelding heimsótti ÍBV til Vestmannaeyja í neðri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag. Skemmtanagildið í leiknum var ekki mikið, en tvö falleg aukaspyrnumörk litu dagsins ljós. 1:1 enduðu leikar í Eyjum í dag.

Aron Jóhannsson setti mark gestanna í dag og var nokkuð brattur í leikslok.

„Bara týpískur leikur í Eyjum. Vindur, barátta og læti. Ég held það sé bara þannig,“ sagði Aron eftir leikinn.

Afturelding situr á botni deildarinnar, þremur stigum frá öruggu sæti í deild þeirra bestu.

„Þetta er ennþá í okkar höndum. Ef við gerum okkar í þessu þá tryggjum við sætið okkar í deildinni og það er það sem við þurfum að gera úr þessu,“ sagði Aron Jóhannsson, markaskorari Mosfellinga í dag, að lokum.

