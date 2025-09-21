Karl Friðleifur Gunnarsson, leikmaður Víkings, var sáttur eftir sigur á Fram í fyrstu umferð efri hluta Bestu deildar karla, 2:1, í Víkinni í kvöld.
Víkingar þurftu að hafa talsvert fyrir sigrinum í kvöld en það hafðist þó að lokum.
„Þetta var mjög erfiður leikur, Framararnir eru ólseigir. Þeir vita alveg hvað þeir eru að gera, Rúnar er búinn að drilla þá vel og þeir eru mjög góðir í þessari fimm manna blokk. Þeir eru mjög erfiðir og fyrstu viðbrögð eru bara að maður er sáttur með þrjú stig í dag.“
Eitthvað hefur verið talað um hvernig Fram er að koma inn í efri hlutann en liðið hefur að litlu að keppa síðustu fimm leikina. Liðið mætti hins vegar af miklum krafti í leikinn og gerði Víkingum erfitt fyrir.
„Það kemur mér ekkert á óvart, það koma öll lið mjög kraftmikil til leiks á móti okkur og vilja sýna sig.“
Strax frá upphafi í leiknum voru Víkingar greinilega að drífa sig mikið við öll innköst og föst leikatriði. Liðið ætlaði greinilega að reyna að halda hraðanum uppi til að brjóta niður sterka Fram-vörn.
„Við viljum halda hraðanum uppi og í fyrri hálfleik fannst mér tempóið vera aðeins of hægt. Sem betur fer gerðum við betur í seinni hálfleik og uppskárum tvö mörk.“
Fyrra mark Víkings í leiknum kom úr afar umdeildri vítaspyrnu sem Karl Friðleifur krækti í. Í endursýningu virðist dómurinn hreinlega vera rangur en Karl var ekki endilega á sama máli.
„Mér finnst þetta alltaf vera víti af því að ég er kominn fram fyrir hann, en svo veit ég ekki alveg hvað gerist eftir það. Ég á eftir að sjá þetta aftur en mér líður eins og hann sparki aftur í mig en ég get ekki alveg sagt til um það.“
Stjarnan og FH gerðu jafntefli í Garðabænum í kvöld og er Víkingur því með fjögurra stiga forystu á toppi deildarinnar.
„Það er mjög góð tilfinning og við eigum risa leik í næstu umferð á móti Stjörnunni úti. Þetta er bara gaman, svona á þetta að vera.
Fyrirkomulagið er geggjað, við eigum úrslitaleik í hverri einustu umferð.“