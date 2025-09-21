Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var að vonum svekktur eftir tap gegn Víkingi, 2:1, í fyrstu umferð efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í Víkinni í kvöld.
„Úrslit leiksins eru bara mjög döpur og leiðinleg niðurstaða því ég er ótrúlega stoltur af liðinu mínu. Ég er stoltur að því hvernig við stóðum í Víkingunum og niðurstaðan er bara ofboðslega súr.
Mér fannst Víkingar skapa sér einhver ágætis færi í fyrri hálfleik en í seinni hálfleik sköpuðu þeir ekkert. Þeir fá gefins vítaspyrnu og fá að taka hana aftur því að markmaðurinn hreyfði sig af línunni en á sama tíma stoppar Helgi í aðdragandanum, stendur nánast kyrr. En það er aldrei horft í það, það er alltaf bara verið að gera þetta erfiðara fyrir markmennina. Hann gefur þeim aðra vítaspyrnu, við komum til baka og jöfnum en eftir það fannst mér allt falla með þeim.
Seinna markið sem þeir skora var heppnismark en Víkingarnir eru bara frábært lið, mér finnst þeir besta lið landsins. Mér fannst við gera ofboðslega vel í að stoppa þá í þeirra sóknaraðgerðum nánast allan leikinn og sýna það og sanna að við eigum skilið að vera í efri hlutanum. Það er hins vegar ekki nóg að sýna það bara í dag, við þurfum að sýna það í síðustu fjórum leikjunum og gefa öllum þessum liðum leiki, sýna það virkilega að við eigum skilið að vera hérna..
Fyrra mark Víkings kom úr vítaspyrnu sem var einfaldlega rangur dómur.
„Það er ofboðslega súrt. Ég ætla ekki að ætla dómaranum það að hann sé að leika sér að þessu, hann sér þetta bara öðruvísi en við. Við erum að mínu mati með einn besta dómara landsins á flautunni í dag en hann gugnar bara undan pressunni. Hann leyfir yfirleitt hörku og pústra og þetta var einn af þeim sem hann er vanur að leyfa út á miðjum velli, en þarna ákvað hann að blása í flautuna og ákvað svo að leyfa þeim að taka vítaspyrnuna aftur af því að markmaðurinn hreyfir sig af línunni. Þetta gerði mig allavega brjálaðan og fleiri á hliðarlínunni, og sennilega alla Framara. Það er fúlt að æfa í 10 mánuði og leggja á sig alla þessa vinnu en tapa síðan leik útaf einhverju svona.
Ég ætla samt kannski ekki að kenna þeim alfarið um, þeir skora annað mark eftir að við jöfnum en mér fannst við eiga meira skilið út úr þessu.“
Rúnar fékk að líta rauða spjaldið í leiknum. Það gerðist eftir að Alex Freyr Elísson var dæmdur brotlegur beint fyrir framan varamannabekk Fram. Talsverður pirringur hafði þó verið yfir dómgæslunni í nokkra stund fyrir brotið.
„Ég lét hann bara aðeins heyra það því hann dæmdi ekki á þetta fyrst, hann lét leikinn halda áfram. Svo dæmir hann, stoppar leikinn og allir fara að rífast yfir því hvað hafði gerst, sem var ekkert annað en að Gylfi Þór Sigurðsson ýtir í bakið á Alex Frey sem fer þá hné í hné við Helga, sem liggur eftir og allir halda að sé illa farinn. Ég skil að Helgi hafi meitt sig en það er ekkert sem Alex Freyr gerir, samt gefur hann honum gult spjald þegar hann er búinn að ráðfæra sig við línuvörðinn. Það fyllti mælinn og ég lét hann bara heyra það.
Þetta var mitt fyrsta rauða spjald á ferlinum. Er búinn að þjálfa í nokkuð mörg ár, fékk reyndar eitt í Lengjubikarnum á mínu fyrsta eða öðru ári en í deildinni hef ég aldrei fengið rautt spjald og aldrei verið nálægt því. Ég hef reynt að hemja mig þó maður missi sig stundum en þetta bara fyllti mælinn hjá mér.“
Fyrir leik voru einhverjar áhyggjuraddir varðandi Framliðið og hvernig þeir myndu koma stemmdir inn í efri hlutann þar sem liðið hefur að litlu að keppa. Liðið mætti hins vegar af gífurlegum krafti í leikinn og ætlar sér greinilega að sækja einhver stig.
„Þess vegna er ég svo stoltur af strákunum. Við ræddum þetta í vikunni, við fórum inn í úrslitakeppnina í fyrra í neðri hlutanum, unnum fyrsta leik og vorum sloppnir frá falli. Þá hættum við bara allir og viljum ekki gera það aftur núna. Við viljum sýna það og sanna að við eigum rétt á því að vera þar sem við erum og ef einhver á að taka okkur alvarlega þurfum við að sýna svona frammistöðu í öllum leikjunum sem eru eftir. Það er ekkert gaman að ná sínum markmiðum, komast í efri hlutann en gefa svo liðunum ekki leik.“
Leikmannahópur Fram í kvöld var afar þunnskipaður en von er á einhverjum mönnum til baka á næstunni.
„Simon Tibbling var í leikbanni í kvöld og Róbert Hauksson fékk hugsanlega vægan heilahristing í síðasta leik, við gátum ekki tekið sénsinn á honum. Tryggvi Snær er að koma til baka en svo á ég ekki von á Vuk fyrr en kannski eftir næsta landsleikjahlé.“