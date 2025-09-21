HK í úrslitaleikinn eftir annan markaleik

HK tryggði sér í dag sæti í úrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla í fótbolta á næstu leiktíð eftir sigur á Þrótti, 3:2, í seinni leik liðanna á Þróttarvellinum í Laugardal. Úrslitin í einvíginu urðu 7:5.
Þróttur mætir Keflavík í úrslitum á Laugardalsvelli næstkomandi laugardag en Keflavík sigraði granna sína í Njarðvík í hinu einvíginu.
HK-ingar byrjuðu af mjög miklum krafti og sóttu mikið fyrstu mikið fyrstu mínúturnar. Það skilaði sér í vítaspyrnu strax á 4. mínútu þegar Eiríkur Þorsteinsson Blöndal var dæmdur brotlegur.
Dagur Orri Garðarsson, sem náði í vítið, fór sjálfur á punktinn og skoraði af miklu öryggi. HK hélt áfram að stýra ferðinni næstu mínútur en tókst ekki að bæta við marki.
Kolbeinn Nói Guðbergsson og Aron Snær Ingason komust báðir nálægt því að jafna í sömu sókninni á 21. mínútu. Kolbeinn skaut í stöng og svo varði Ólafur Örn Ásgeirsson frá Aroni í kjölfarið.
Ólafur kom hins vegar engum vörnum við á 41. mínútu þegar Aron slapp í gegn eftir langa sendingu fram frá Baldri Hannesi Stefánssyni og skoraði af öryggi. Voru hálfleikstölur því 1:1 og HK með 5:4 forskot í einvíginu.
Það forskot breyttist í 6:4 þegar Haukur Leifur Eiríksson skallaði boltann í netið á 64. mínútu eftir hornspyrnu frá Ívari Erni Jónssyni.
Þróttarar neituðu að gefast upp og Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson jafnaði í 2:2 á 71. mínútu, nokkrum sekúndum eftir að hann kom inn á sem varamaður. Eiríkur átti þá glæsilega sendingu á hann og varamaðurinn nýtti færið vel, einn gegn Ólafi.
Það tók HK-inga aðeins þrjár mínútur að ná stjórn á einvíginu á ný, því Tumi Þorvarsson skoraði eftir annað horn frá Ívari Erni á 74. mínútu og var staðan í einvíginu þá 7:5.
Þrótti tókst ekki að svara eftir það og HK-ingar fara í úrslit eftir stórskemmtilegt einvígi.
|Njarðvík
|0:3
|Keflavík
|+3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar
|Arsenal
|0:1
|Man. City
|Galin tækling hjá Portúgalanum! Kemur alltof seint inn í Gabriel Magalhaes og fær réttilega gult spjald.Bernardo Silva (Man. City) fær gult spjald
|ÍBV
|0:0
|Afturelding
|Allt farið á fullt. Eyjamenn byrja á móti vindi. Ef það vefst fyrir einhverjum eru Afturelding með vindi.Leikur hafinn