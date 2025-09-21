Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 16:00

ÍBV - Afturelding, staðan er 0:0

Benjamin Stokke skallar að marki í leik liðanna fyrr í …
Benjamin Stokke skallar að marki í leik liðanna fyrr í sumar. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

ÍBV tekur á móti Aftureldingu í efri hluta Bestu deildar karla í fótbolta í dag en flautað verður til leiks í Vestmannaeyjum klukkan 16.

ÍBV situr í sjöunda sæti deildarinnar með 29 stig en Afturelding er á botni deildarinnar með 21 stig, fjórum stigum frá öruggu sæti.

Mbl.is verður í Vestmannaeyjum og færir ykkur leikinn í beinni textalýsingu.

Þróttur R. 2:3 HK opna
90. mín. Baldur Hannes Stefánsson (Þróttur R.) fær gult spjald Þróttarar orðnir pirraðir.
Njarðvík 0:3 Keflavík opna
90. mín. Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar +3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.
Arsenal 0:1 Man. City opna
36. mín. Bernardo Silva (Man. City) fær gult spjald Galin tækling hjá Portúgalanum! Kemur alltof seint inn í Gabriel Magalhaes og fær réttilega gult spjald.
KA 0:0 KR opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

ÍBV 0:0 Afturelding opna loka
7. mín. Hermann Þór Ragnarsson (ÍBV) á skot sem er varið Varið með fæti.
