KA - KR, staðan er 0:1

Guðjón Ernir Hrafnkelsson úr KA og Aron Sigurðarson hjá KR eigast við í leik liðanna fyrr í sumar. mbl.is/Ólafur Árdal

Einar Sigtryggsson

sport@mbl.is

KA tekur á móti KR í neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta á Akureyri í dag en flautað verður til leiks klukkan 16:15.

KA er fyrir leikinn í 8. sæti deildarinnar með 29 stig en KR er í fallsæti með 24 stig.

Þróttur R. 2:3 HK opna
90. mín. Baldur Hannes Stefánsson (Þróttur R.) fær gult spjald Þróttarar orðnir pirraðir.
Njarðvík 0:3 Keflavík opna
90. mín. Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar +3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.
Arsenal 0:1 Man. City opna
45. mín. Hálfleikur 0:1 - Gestirnir leiða í hálfleik! Erling Haaland skoraði eina mark fyrri hálfleiksins eftir góðan undirbúning frá Tijjani Reijnders. Við mætum aftur með seinni hálfleikinn eftir örskamma stund.
ÍBV 0:0 Afturelding opna
18. mín. Bjartur Bjarmi Barkarson (Afturelding) fær gult spjald Eftir hagnað.

Leiklýsing

KA 0:1 KR opna loka
20. mín. Marcel Rømer (KA) fær gult spjald Allt of seinn í boltann.
mbl.is
