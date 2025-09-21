KA - KR, staðan er 0:1

KA tekur á móti KR í neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta á Akureyri í dag en flautað verður til leiks klukkan 16:15.
KA er fyrir leikinn í 8. sæti deildarinnar með 29 stig en KR er í fallsæti með 24 stig.
Mbl.is verður að sjálfsögðu á Akureyri og færir ykkur leikinn í beinni textalýsingu.
|Njarðvík
|0:3
|Keflavík
|+3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar
|Arsenal
|0:1
|Man. City
|0:1 - Gestirnir leiða í hálfleik! Erling Haaland skoraði eina mark fyrri hálfleiksins eftir góðan undirbúning frá Tijjani Reijnders. Við mætum aftur með seinni hálfleikinn eftir örskamma stund.Hálfleikur