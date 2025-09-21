Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 15:55

Keflavík í úrslitin um sæti í Bestu deildinni eftir sigur á Njarðvík

Stefan Alexander Ljubicic og Joao Ananias eigast við í dag.
Stefan Alexander Ljubicic og Joao Ananias eigast við í dag. Ljósmynd/Skúli B. Sigurðsson

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Njarðvík tók á móti Keflavík í seinni leik liðanna í undanúrslitum umspils um að komast í Bestu deild karla í knattspyrnu á næsta tímabili og lauk leiknum með sigri Keflavíkur 3:0, og samanlagt 4:2 í einvíginu. Það verða því Keflvíkingar sem leika til úrslita um sæti í bestu deild karla á næsta tímabili gegn HK.

Það var hífandi rok og rigning í Njarðvík í dag. Blés vindurinn úr suðri og nutu Keflvíkingar góðs af því í fyrri hálfleik að vera með vindinn í bakinu. Keflvíkingar byrjuðu leikinn af miklum sóknarþunga og lentu Njarðvíkingar nánast í nauðvörn í upphafi.

Leikurinn jafnaðist síðan og hófu Njarðvíkingar að sækja til móts við Keflvíkinga. Það var samt lítið um alvöru færi í fyrri hálfleik. Valdimar Jóhannsson fékk besta færi Njarðvíkur í fyrri hálfleik á 22. mínútu þegar hann komst einn inn fyrir vörn Keflavíkur en skóflaði boltanum yfir markið.

Besta færi Keflavíkur kom á 45. mínútu þegar Stefan Alexander Ljubicic slapp inn fyrir vörn Njarðvíkur en Aron Snær Friðriksson markvörður Njarðvíkur varði skot hans yfir markið.

Staðan í hálfleik var 0:0.

Það var dýrvitlaust Keflavíkurlið sem mætti inn í seinni hálfleikinn. Á 48. mínútu var Marin Mudrazija búinn að skora fyrir Keflavík með stórkostlegu skoti upp í samskeytin.

Á 62. mínútu kom stórfurðulegur dómur hjá Þórði dómara leiksins. Hann dæmdi óbeina aukaspyrnu við markteig Njarðvíkinga eftir að Sigurjón Már Markússon sparkaði til boltans svo hann barst til Arons Snæs Friðrikssonar í marki Njarðvíkur.

Úr óbeinu aukaspyrnunni skoraði Stefan Alexander Ljubicic og kom Keflavík í 2:0 og þar með yfir í einvíginu.

Þessi staða hefur greinilega komið Njarðvíkingum í opna skjöldu því þeir virtust vankaðir í kjölfarið og tóku þeir sér alltof langan tíma í að hefja alvöru sóknarþunga á Keflvíkinga.

Þegar komið var á þriðju mínútu uppbótartíma innsigluðu Keflvíkingar sigurinn þegar Stefan Ljubicic skoraði eftir skyndisókn Keflvíkinga.

Njarðvíkingar komust í nokkur ágæt færi til að jafna einvígið en alltaf vantaði smiðshöggið ef svo má segja. Fór því svo að Keflvíkingar unnu 3:0 sigur og samanlagt 4:2 í einvíginu og leika til úrslita gegn HK.

