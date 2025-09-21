Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 7:00 | Uppfært 9:45

Matarfíknin og stjórnleysið tóku yfir

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Heilt yfir var þetta góð reynsla en hún litaðist mikið af mínum sjúkdómi,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.

Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.

Gat andað í fyrsta sinn í langan tíma

Gekk á milli matsölustaða

Lára glímdi lengi vel við matarfíkn og var sjúkdómurinn byrjaður að gera vart við sig þegar hún stundaði háskólanám í Bandaríkjunum frá 2013 til ársins 2014.

Lára leggur skóna á hilluna
Frétt af mbl.is

Lára leggur skóna á hilluna

„Ég á mér alveg minningar þar sem ég labbaði á milli matsölustaða í New York-borg með bakpoka,“ sagði Lára Kristín.

„Ég á mér fallegar minningar frá þessum tíma en svo taka þessar minningar líka yfir, að vera í svona rosalegu stjórnleysi,“ sagði Lára Kristín meðal annars.

Viðtalið við Láru Kristínu í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lára Kristín Pedersen.
Lára Kristín Pedersen. Ljósmynd/Sögur

