Matarfíknin og stjórnleysið tóku yfir

„Heilt yfir var þetta góð reynsla en hún litaðist mikið af mínum sjúkdómi,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Lára Kristín Pedersen í Dagmálum.
Lára Kristín, sem er 31 árs gömul, ákvað að leggja skóna á hilluna á dögunum eftir farsælan feril þar sem hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrívegis bikarmeistari.
Lára glímdi lengi vel við matarfíkn og var sjúkdómurinn byrjaður að gera vart við sig þegar hún stundaði háskólanám í Bandaríkjunum frá 2013 til ársins 2014.
„Ég á mér alveg minningar þar sem ég labbaði á milli matsölustaða í New York-borg með bakpoka,“ sagði Lára Kristín.
„Ég á mér fallegar minningar frá þessum tíma en svo taka þessar minningar líka yfir, að vera í svona rosalegu stjórnleysi,“ sagði Lára Kristín meðal annars.
