Það á ekki af KR-ingum að ganga í Bestu-deild karla í fótbolta. Fyrir viku steinlá KR á heimavelli gegn Víkingum og í dag kom annað tap.
KR sótti KA heim norður á Akureyri og eftir góðan fyrri hálfleik var KR 2:1 yfir. Í upphafi seinni hálfleiks skoraði KA tvisvar og KR átti fá svör áður en KA gekk endanlega frá leiknum, 4:2 með fjórða marki liðsins í uppbótartíma.
Fyrirliði KR, Aron Sigurðarson, var allt í öllu hjá Vesturbæingum í dag. Hann skoraði bæði mörk liðsins, sem voru bæði afar glæsileg. Allt kom fyrir ekki og var fyrirliðinn dapur eftir leik.
„Þessi mörk hjá mér í dag gefa ekki neitt. Þetta var mjög súrt tap. Ef við reynum að skoða það jákvæða þá var fyrri hálfleikurinn mjög góður. Hann er eitthvað sem við getum byggt á. Við þurfum að læra hratt af seinni hálfleiknum. Við mættum ekki með nógu mikið orkustig inn í hann og KA gekk á lagið á einhverjum fimm mínútum. Þeir nánast kláruðu leikinn á þeim tíma.“
KA var komið í 3:2 strax á 52. mínútu. Það var þó nóg eftir af leiknum og KR var töluvert meira með boltann og í sókn eftir það án þess að skapa einhver færi. Það var helst í hornspyrnum sem KR hefði getað svarað fyrir sig.
„Við sköpum lítið. KA-menn eru góðir í lágblokk og það var erfitt að finna svæði og glufur. Þeir breyttu um leikkerfi í seinni hálfleik. Fóru maður á mann og pressuðu okkur stíft. Þeir gerðu það mjög vel. Orkustigið í leiknum breyttist. Við gáfum þeim yfirhöndina, eða þeir tóku hana bara og gengu á lagið. Þarna er eitthvað sem við þurfum að læra af.“
Þið hafið eflaust verið í sjokki eftir 7:0 tapið í síðasta leik. Maður sá fyrir sér að KR myndi mæta virkilega einbeitt í þennan leik, sem þið gerðuð. Nú kom hins vegar hálfleikur sem þið tapið 3:0 og missið leikinn frá ykkur. Eru einhverjar skýringar á þessu?
„Við þurfum að vera beittari en fyrst og fremst andlega klárir í það sem blasir við og við erum að fást við. Menn geta ekki farið í felur. Menn þurfa að stíga upp og vera stórir og keyra á þessa fjóra leiki sem eru eftir.“
Það er rosalegur leikur hjá ykkur næst. Þið farið á Akranes til að spila við ÍA. Þetta eru alltaf svakalegir leikir og oftast í toppbaráttu. Nú eru liðin á hinum enda töflunnar og ÍA búnir að vinna þrjá leiki í röð.
„Það vita allir að það er mjög erfitt að fara upp á Skaga. Þeir eru á siglingu núna og með hörku lið. Þetta verður bara hörkuleikur og við þurfum að vera klárir í alvöru baráttu þar“ sagði Aron að lokum.