Staða KR versnar enn

Ásgeir Sigurgeirsson og Atli Sigurjónsson í baráttunni í dag.
Ásgeir Sigurgeirsson og Atli Sigurjónsson í baráttunni í dag. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Einar Sigtryggsson

sport@mbl.is

KA vann KR 4:2 í hörkuleik á KA-vellinum í 23. umferð Bestu-deildar karla í knattspyrnu í neðri hluta deildarinnar í dag. Þar með fór KA í 7. sætið en KR er í fallsæti. KA er núna með 32 stig en KR er með 24. KA fór langt með að tryggja veru sína í deildinni en þó eru fjórir leikir eftir og hörð barátta framundan hjá öllum sex neðstu liðunum.

Leikurinn fór fremur rólega af stað og liðin virtust ætla að fara varlega. KR-ingar voru með framlínu sína tilbúna í slaginn og áttu oft skemmtilegt spil sín á milli sem skapaði usla. Aron Sigurðarson var í mesta stuðinu og hann skoraði fyrsta mark leiksins með frábæru skoti eftir að KR hafði tætt vörn KA í sig.

Heimamenn fengu þarna aðvörun og komu sér aðeins framan og þeir uppskáru jöfnunarmark nokkru síðar. Ingimar Stöle átti þrumuskot þegar boltinn barst til hans eftir hornspyrnu. Boltinn fór í stöngina og í Arnar Frey Ólafsson markvörð og inn.

Leikurinn var mjög jafn í stöðunni 1:1. Það sem gerðist næst var að Steinþór Már Auðunsson, markvörður KA, þurfti að yfirgefa völlinn með laskað hné. William Tönning kom í markið og supu margir stuðningsmenn KA hveljur, minnugir skrautlegra leikja hans um mitt sumar.

Aron Sigurðarson átti lokaorðið í hálfleiknum. Hann kom KR aftur yfir með annarri frábærri afgreiðslu. Nú vippaði hann boltanum yfir William frá vítateig en hann fékk nægan tíma til að líta upp og athafna sig. William var allt of framarlega og nýtti Aron sér það. Staðan var 2:1 fyrir KR í hálfleik og útlitið ekki gott hjá KA-mönnum. Ekki síst fyrir þær sakir að framlínumenn liðsins voru allir arfaslakir í fyrri hálfleiknum og ekki von á mörgum mörkum með óbreyttri frammistöðu þeirra.

Aron Sigurðarson skorar fyrsta mark leiksins í dag.
Aron Sigurðarson skorar fyrsta mark leiksins í dag. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

KA gerði eina breytingu í hálfleik og það virtist hressa eitthvað upp á liðið. Birnir Snær Ingason kom alla vega gjörbreyttur út úr hálfleiknum og hann skoraði tvö mörk í byrjun seinni hálfleiks. Fyrra markið var einstaklega fallegt. Hann tók vel á móti boltanum inni á vítateignum og afgreiddi boltann í markið. Skömmu síðar slapp Birnir einn í gegn og náði að spretta með boltann að vítateig KR. Þar ætlaði hann að skjóta en Amin Cosic truflaði hann og KA fékk aukaspyrnu. Hallgrímur Mar tók spyrnuna. Arnar Freyr varði frá honum en Birnir hirti frákastið og skoraði. Allt í einu var KA  marki yfir í stöðunni 3:2.

Leikurinn galopnaðist við þetta og KR-ingar hentu öllu fram. KA-menn fengu sín upphlaup á milli snarpra sókna KR en gerðu sér ekki mat úr þeim. KR-ingar voru mun meira í sókn og ógnuðu helst með hornspyrnum og öðrum spyrnum inn á teig til að reyna á Danann unga í marki KA.

Lítið var um færi þrátt fyrir allan hamaganginn og KA-menn fóru sérstaklega illa með góðar stöður í skyndisóknum sínum. Leikurinn var töluvert stopp eftir pústra og setu KA-manna á vellinum, sem þurftu aðhlynningu.

Loks kom að því að KA nýtti sér galopna vörn KR í uppbótartíma leiksins. Andri Fannar Stefánsson afgreiddi boltann í markið eftir skyndisókn og góðan undirbúning Dags Inga Valssonar. Þar með var sigur KA gulltryggður.

mbl.is
