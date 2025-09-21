Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 18:15

Stjarnan - FH kl. 19:15, bein lýsing

Samúel Kári Friðjónsson í baráttunni við Björn Daníel Sverrisson í …
Samúel Kári Friðjónsson í baráttunni við Björn Daníel Sverrisson í leik liðanna fyrr í sumar. Eyþór Árnason

Árni Pétur Birgisson

arnipb@mbl.is

Stjarnan tekur á móti FH í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu en flautað verður til leiks í Garðabænum klukkan 19:15.

Fyrir leikinn er Stjarnan í þriðja sæti með 40 stig en FH situr í fimmta sæti með 30 stig.

Mbl.is er í Garðabænum og færir ykkur leikinn í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Aðrir virkir leikir

Þróttur R. 2:3 HK opna
90. mín. Baldur Hannes Stefánsson (Þróttur R.) fær gult spjald Þróttarar orðnir pirraðir.
Njarðvík 0:3 Keflavík opna
90. mín. Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar +3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.
Arsenal 1:1 Man. City opna
90. mín. Gabriel Martinelli (Arsenal) skorar 1:1 - Eze lyftir boltanum innfyrir vörn gestanna í hlaupið hjá Martinelli sem vippar boltanum frábærlega yfir Donnarumma í markinu. Frábært mark!
ÍBV 1:1 Afturelding opna
90. mín. Georg Bjarnason (Afturelding) fær rautt spjald Arnar Breki næstum sloppinn í gegn og Georg tekur rauða. Aukaspyrna á boganum.
KA 4:2 KR opna
90. mín. Andri Fannar Stefánsson (KA) skorar 4:2. Frábær undirbúningur Dags Inga valssonar. Hann fékk sendingu upp völlinn og var einn í sókn. Hann lék inn á teig og fékk tvo KR-inga í sig. Síðan renndi hann boltanum á Andra Fannar, sem hljóp allan völlinn til að skora .
Víkingur R. 0:0 Fram opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Stjarnan 0:0 FH opna loka
0. mín. Þetta er fyrsti leikur liðanna eftir skiptingu deildarinnar. Stjarnan situr eins og er í þriðja sæti deildarinnar með 40 stig á meðan FH er í fimmta með 30 stig.
mbl.is
