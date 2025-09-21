Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 20:52

Stjarnan - FH, staðan er 0:0

Þorri Mar Þórisson og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í …
Þorri Mar Þórisson og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Árni Pétur Birgisson

arnipb@mbl.is

Stjarnan tekur á móti FH í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu en flautað verður til leiks í Garðabænum klukkan 19:15.

Fyrir leikinn er Stjarnan í þriðja sæti með 40 stig en FH situr í fimmta sæti með 30 stig.

Mbl.is er í Garðabænum og færir ykkur leikinn í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Þróttur R. 2:3 HK opna
90. mín. Baldur Hannes Stefánsson (Þróttur R.) fær gult spjald Þróttarar orðnir pirraðir.
Njarðvík 0:3 Keflavík opna
90. mín. Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar +3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.
Arsenal 1:1 Man. City opna
90. mín. Gabriel Martinelli (Arsenal) skorar 1:1 - Eze lyftir boltanum innfyrir vörn gestanna í hlaupið hjá Martinelli sem vippar boltanum frábærlega yfir Donnarumma í markinu. Frábært mark!
ÍBV 1:1 Afturelding opna
90. mín. Georg Bjarnason (Afturelding) fær rautt spjald Arnar Breki næstum sloppinn í gegn og Georg tekur rauða. Aukaspyrna á boganum.
KA 4:2 KR opna
90. mín. Leik lokið KA snéri taflinu við í seinni hálfleik og KR er í vondum málum í 11. sæti deildarinnar. KA aftur á móti fór langt með að tryggja sæti sitt í deildinni.
Víkingur R. 2:1 Fram opna
79. mín. Gylfi Þór Sigurðsson (Víkingur R.) skorar 2:1! - Heimamenn leiða á nýjan leik! Gylfi lét vaða fyrir utan teig en skotið fór í Þorra Stefán og hátt upp í loftið. Daníel Hafsteinsson reyndi að taka boltann niður í teignum en tíaði hann þess í stað fullkomlega upp fyrir Gylfa sem kom askvaðandi og smellti boltanum niðri í vinstra hornið með vinstri fæti utarlega úr teignum.

Leiklýsing

Stjarnan 0:0 FH opna loka
80. mín. FH fær hornspyrnu
mbl.is
Fleira áhugavert
Líkti ríkisstjórnarsamstarfinu við matarboð Þjónustuþegum boðið upp á „óætan“ mat Play flýgur á áætlun þrátt fyrir netárás Með þetta nafn varð ég að bjarga fólki!
Fleira áhugavert
Tillaga Jóns um nýtt nafn Viðreisnar felld Trump vill að ráðuneytið beiti sér gegn óvinum sínum Viðreisn vont en VG verst Líkti ríkisstjórnarsamstarfinu við matarboð