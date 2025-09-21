Stjarnan - FH, staðan er 0:0

Stjarnan tekur á móti FH í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu en flautað verður til leiks í Garðabænum klukkan 19:15.
Fyrir leikinn er Stjarnan í þriðja sæti með 40 stig en FH situr í fimmta sæti með 30 stig.
Mbl.is er í Garðabænum og færir ykkur leikinn í beinni textalýsingu.
|Njarðvík
|0:3
|Keflavík
|+3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar
|Arsenal
|1:1
|Man. City
|1:1 - Eze lyftir boltanum innfyrir vörn gestanna í hlaupið hjá Martinelli sem vippar boltanum frábærlega yfir Donnarumma í markinu. Frábært mark!Gabriel Martinelli (Arsenal) skorar
|ÍBV
|1:1
|Afturelding
|Arnar Breki næstum sloppinn í gegn og Georg tekur rauða. Aukaspyrna á boganum.Georg Bjarnason (Afturelding) fær rautt spjald
|KA
|4:2
|KR
|KA snéri taflinu við í seinni hálfleik og KR er í vondum málum í 11. sæti deildarinnar. KA aftur á móti fór langt með að tryggja sæti sitt í deildinni.Leik lokið
|Víkingur R.
|2:1
|Fram
|2:1! - Heimamenn leiða á nýjan leik! Gylfi lét vaða fyrir utan teig en skotið fór í Þorra Stefán og hátt upp í loftið. Daníel Hafsteinsson reyndi að taka boltann niður í teignum en tíaði hann þess í stað fullkomlega upp fyrir Gylfa sem kom askvaðandi og smellti boltanum niðri í vinstra hornið með vinstri fæti utarlega úr teignum.Gylfi Þór Sigurðsson (Víkingur R.) skorar