Stjarnan varð af mikilvægum stigum

Stjarnan og FH gerðu markalaust jafntefli í 23. umferð í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í Garðabæ í kvöld. Stjarnan er því í öðru sæti deildarinnar með 41 stig en Víkingur úr Reykjavík er enn í fyrsta sæti með 45 stig.
Leikurinn fór hratt af stað og Stjarnan krafðist vítaspyrnu í tvígang í upphafi leiks en ekkert gekk að sannfæra dómara leiksins. Auk þess þurfti dómari leiksins að veita tvö gul spjöld á fyrstu tíu mínútunum.
Bæði lið sköpuðu sér fín færi í fyrri hálfleik en Stjarnan var þó aðeins líklegri til að skora fyrsta mark leiksins.
Á 27. mínútu leiksins fékk Örvar Eggertsson boltann í rétt fyrir framan teig FH. Örvar lét vaða á markið en skotið flaug rétt yfir.
Áfram hélt Stjarnan að sækja og á 40. mínútu reyndi Benedikt V. Warren skot fyrir utan teig sem Matthias náði rétt svo að blaka aftur út í teig. Þá datt boltinn fyrir Andra Rúnar Bjarnason sem var tilbúinn að setja boltann fyrir markið en línuvörðurinn dæmdi rangstöðu.
Á annarri mínútu uppbótartíma fékk Stjarnan aukaspyrnu á hættulegum stað. Andri tók spyrnuna en boltinn flaug í varnarvegg FH. Þá hrökk boltinn fyrir Jóhann Árna Gunnarsson sem átti hörkuskot sem fór rétt fram hjá.
Besta færi FH í fyrri hálfleik kom á þriðju mínútu uppbótartíma. Þá hlupu FH-ingar í skyndisókn þar sem Dagur Örn Fjelsted hljóp upp hægri kantinn. Hann kom boltanum fyrir mark Stjörnunnar þar sem Kjartan Kári Halldórsson beið í kjörstöðu. Hann átti þrumuskot sem fór í hliðarnetið og stuttu eftir það flautaði dómarinn fyrri helming leiksins af.
Staðan var því markalaus í hálfleik.
Seinni hálfeikurinn fór hægt af stað en Stjarnan sótti miklu meira.
Á 66. mínútu datt boltinn fyrir Andra Rúnar inni í teignum sem var í frábærri stöðu. Hann tók við boltanum og lét vaða en þrumaði honum í hliðarnetið.
Stjarnan hélt áfram að vera hættulegra liðið og á 71. mínútu keyrði Benedikt upp kantinn og lék vel fram hjá vörn FH. Hann kom síðan boltanum fyrir markið á Andra Rúnar sem var staðsettur inni í teig. Hann reyndi skot sem fór hins vegar hátt yfir og Stjarnan hélt áfram að leita að fyrsta marki leiksins.
FH vaknaði síðan til lífsins og á 75. mínútu kom kafli þar sem Stjarnan náði ekki boltanum og FH fékk hornspyrnu eftir hornspyrnu en ekkert gekk að koma boltanum í mark Stjörnunnar.
Bæði lið héldu áfram að sækja í leit að sigurmarki en ekkert gekk og liðin skildu því jöfn, 0:0.
Það er stórleikur í næstu umferð þegar Stjarnan mætir Víking og FH mætir Breiðablik.
|Njarðvík
|0:3
|Keflavík
|+3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar
|Arsenal
|1:1
|Man. City
|1:1 - Eze lyftir boltanum innfyrir vörn gestanna í hlaupið hjá Martinelli sem vippar boltanum frábærlega yfir Donnarumma í markinu. Frábært mark!Gabriel Martinelli (Arsenal) skorar
|ÍBV
|1:1
|Afturelding
|Arnar Breki næstum sloppinn í gegn og Georg tekur rauða. Aukaspyrna á boganum.Georg Bjarnason (Afturelding) fær rautt spjald
|KA
|4:2
|KR
|KA snéri taflinu við í seinni hálfleik og KR er í vondum málum í 11. sæti deildarinnar. KA aftur á móti fór langt með að tryggja sæti sitt í deildinni.Leik lokið