Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 21:13

Stjarnan varð af mikilvægum stigum

Þorri Mar Þórisson og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í …
Þorri Mar Þórisson og Kjartan Kári Halldórsson í baráttunni í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Árni Pétur Birgisson

arnipb@mbl.is

Stjarnan og FH gerðu markalaust jafntefli í 23. umferð í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í Garðabæ í kvöld. Stjarnan er því í öðru sæti deildarinnar með 41 stig en Víkingur úr Reykjavík er enn í fyrsta sæti með 45 stig.

Leikurinn fór hratt af stað og Stjarnan krafðist vítaspyrnu í tvígang í upphafi leiks en ekkert gekk að sannfæra dómara leiksins. Auk þess þurfti dómari leiksins að veita tvö gul spjöld á fyrstu tíu mínútunum.

Bæði lið sköpuðu sér fín færi í fyrri hálfleik en Stjarnan var þó aðeins líklegri til að skora fyrsta mark leiksins.

Á 27. mínútu leiksins fékk Örvar Eggertsson boltann í rétt fyrir framan teig FH. Örvar lét vaða á markið en skotið flaug rétt yfir.

Áfram hélt Stjarnan að sækja og á 40. mínútu reyndi Benedikt V. Warren skot fyrir utan teig sem Matthias náði rétt svo að blaka aftur út í teig. Þá datt boltinn fyrir Andra Rúnar Bjarnason sem var tilbúinn að setja boltann fyrir markið en línuvörðurinn dæmdi rangstöðu.

Á annarri mínútu uppbótartíma fékk Stjarnan aukaspyrnu á hættulegum stað. Andri tók spyrnuna en boltinn flaug í varnarvegg FH. Þá hrökk boltinn fyrir Jóhann Árna Gunnarsson sem átti hörkuskot sem fór rétt fram hjá.

Besta færi FH í fyrri hálfleik kom á þriðju mínútu uppbótartíma. Þá hlupu FH-ingar í skyndisókn þar sem Dagur Örn Fjelsted hljóp upp hægri kantinn. Hann kom boltanum fyrir mark Stjörnunnar þar sem Kjartan Kári Halldórsson beið í kjörstöðu. Hann átti þrumuskot sem fór í hliðarnetið og stuttu eftir það flautaði dómarinn fyrri helming leiksins af.

Staðan var því markalaus í hálfleik.

Seinni hálfeikurinn fór hægt af stað en Stjarnan sótti miklu meira.

Á 66. mínútu datt boltinn fyrir Andra Rúnar inni í teignum sem var í frábærri stöðu. Hann tók við boltanum og lét vaða en þrumaði honum í hliðarnetið.

Stjarnan hélt áfram að vera hættulegra liðið og á 71. mínútu keyrði Benedikt upp kantinn og lék vel fram hjá vörn FH. Hann kom síðan boltanum fyrir markið á Andra Rúnar sem var staðsettur inni í teig. Hann reyndi skot sem fór hins vegar hátt yfir og Stjarnan hélt áfram að leita að fyrsta marki leiksins.

FH vaknaði síðan til lífsins og á 75. mínútu kom kafli þar sem Stjarnan náði ekki boltanum og FH fékk hornspyrnu eftir hornspyrnu en ekkert gekk að koma boltanum í mark Stjörnunnar.

Bæði lið héldu áfram að sækja í leit að sigurmarki en ekkert gekk og liðin skildu því jöfn, 0:0.

Það er stórleikur í næstu umferð þegar Stjarnan mætir Víking og FH mætir Breiðablik.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Þróttur R. 2:3 HK opna
90. mín. Baldur Hannes Stefánsson (Þróttur R.) fær gult spjald Þróttarar orðnir pirraðir.
Njarðvík 0:3 Keflavík opna
90. mín. Stefan Alexander Ljubicic (Keflavík) skorar +3. Hér kalla allir eftir rangstöðu en Stefan skorar hér glæsilegt mark og innsiglar sigur Keflvíkinga.
Arsenal 1:1 Man. City opna
90. mín. Gabriel Martinelli (Arsenal) skorar 1:1 - Eze lyftir boltanum innfyrir vörn gestanna í hlaupið hjá Martinelli sem vippar boltanum frábærlega yfir Donnarumma í markinu. Frábært mark!
ÍBV 1:1 Afturelding opna
90. mín. Georg Bjarnason (Afturelding) fær rautt spjald Arnar Breki næstum sloppinn í gegn og Georg tekur rauða. Aukaspyrna á boganum.
KA 4:2 KR opna
90. mín. Leik lokið KA snéri taflinu við í seinni hálfleik og KR er í vondum málum í 11. sæti deildarinnar. KA aftur á móti fór langt með að tryggja sæti sitt í deildinni.
Víkingur R. 2:1 Fram opna
90. mín. Ingvar Jónsson (Víkingur R.) fær gult spjald +1 - Fyrir töf.

Leiklýsing

Stjarnan 0:0 FH opna loka
90. mín. Stjarnan fær hornspyrnu Stjarnan heldur áfram að sækja í leit að sigurmarki.
