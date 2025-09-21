Sú fyrsta í tíu ár

Berglind Björg Þorvaldsdóttir varð í gær fyrsti leikmaðurinn í tíu ár sem skorar fimm mörk í leik í efstu deild kvenna í fótbolta hér á landi.
Hún skoraði fimm mörk í stórsigri Breiðabliks á Þór/KA, 9:2, á Kópavogsvelli.
Síðust til að afreka það var Jasmín Erla Ingadóttir, núverandi leikmaður Vals, árið 2015. Þá skoraði hún fimm mörk fyrir Fylki í 6:0 sigri á Þrótti, þá aðeins 17 ára gömul.
Þar á undan var það Kristín Ýr Bjarnadóttir sem skoraði fimm mörk fyrir Val í 7:1 sigri á Grindavík árið 2010.
Síðasti leikmaðurinn til að skora fleiri en fimm mörk er Hrefna Jóhannesdóttir sem skoraði öll sex mörk KR í sigri á Keflavík, 6:0, árið 2009.
Berglind skoraði þarna þrjú mörk eða meira í leik í fjórtánda sinn á ferlinum í deildinni en sú fyrsta kom árið 2009 þegar hún skoraði þrennu í 7:0 sigri Breiðabliks gegn GRV (Grindavík/Reyni/Víði)
Berglind hefur nú skorað 14 þrennur (þrjú mörk eða fleiri) í leik í deildinni, fleiri en nokkur annar núverandi leikmaður hefur gert.
Hún á þó nokkuð í land til að ná þeim fremstu á þessu sviði en Olga Færseth skoraði 32 þrennur í deildinni á sínum tíma og Margrét Lára Viðarsdóttir 29.
Óhætt er að segja að Berglind hafi stungið samherja sinn Birtu Georgsdóttur af í keppninni um markadrottningartitil Bestu deildarinnar. Hún er nú komin með 20 mörk, fimm fleiri en Birta sem er í öðru sæti.
Murielle Tiernan skoraði sitt tíunda mark á tímabilinu þegar hún gerði sigurmark Fram gegn Val, 1:0. Þar með hefur hún skorað 20 mörk í deildinni en hin 10 voru fyrir Tindastól. En samtals hefur Murielle skorað 121 mark í þremur efstu deildum Íslandsmótsins.
Þessar eru markahæstar eftir 18 umferðir í deildinni:
20 Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki
15 Birta Georgsdóttir, Breiðabliki
10 Sandra María Jessen, Þór/KA
10 Agla María Albertsdóttir, Breiðabliki
10 Samantha Smith, Breiðabliki
10 Murielle Tiernan, Fram
9 Úlfa Dís Úlfarsdóttir, Stjörnunni
8 Maya Hansen, FH
8 Jordyn Rhodes, Val
8 Makala Woods, Tindastóli
7 Freyja Karín Þorvarðardóttir, Þrótti
7 Unnur Dóra Bergsdóttir, Þrótti