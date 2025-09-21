Það var svalt á Akureyri í dag eftir leik KA og KR, sem KA vann 4:2. Birnir Snær Ingason skoraði tvö mörk fyrir KA í upphafi seinni hálfleiks og breyttist þá staðan úr 1:2 í 3:2.
Birnir og félagar hans í framlínu KA voru líka ískaldir í fyrri hálfleiknum en það breyttist heldur betur í þeim síðari. Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, var alls ekki ánægður með fyrri hálfleikinn hjá sínum mönnum og hann sagðist hafa byrst sig við þá inni í klefa. Það gerist víst ekki á hverjum degi.
„Haddi sagði nokkur falleg orð við okkur inni í klefa í hálfleiknum. Við áttum það skilið. Fyrri hálfleikurinn var einhver hörmung og við vorum eiginlega heppnir að vera bara marki undir“ sagði Birnir Snær í viðtali eftir leik.
„Við breyttum um leikkerfi í hálfleik og það gekk mun betur.“
Birnir Snær hefur núna skorað fjögur mörk í síðustu þremur leikjum KA og eftir að hann kom til liðsins hafa mörkin ekki verið vandamál hjá KA-liðinu. Það gekk ekki allt upp í fyrstu leikjunum en núna virðist þú ætla að skora í hverjum leik.
Hallgrímur Mar var að reyna að gefa þér þrennuna í dag þegar hann lét þig fá boltann þótt hann virtist vera í betra færi en þú.
„Það var alveg ótrúlegt atvik“ sagði Birnir og skellti upp úr. „Ég hefði átt að klára það. Fyrstu leikirnir voru ákveðin prófraun. Ég fékk gott færi strax í fyrsta leiknum. Það skiptir svo rosalega miklu máli að koma inn marki eða mörkum sem fyrst. Það skiptir öllu fyrir framherja upp á sjálfstraustið Ég var að ströggla við þetta í byrjun, var ekki í nógu góðu hlaupaformi og leikformi. Núna eru mörkin að detta inn og þá fylgir betra sjálfstraust og betri spilamennska.“
En hvernig er að koma inn í leikmannahóp KA, með alla þessa gömlu en góðu leikmenn?
„Þetta lið er frábært. Ég skil ekki alveg í hvaða stöðu það er í deildinni miðað við gæðin í liðinu. Það eru svo góðir gæjar hérna og gæðin eru mikil eins og við höfum sýnt í síðustu umferðum í deildinni. KA ætti bara að vera ofar í deildinni. Við vorum markatölu frá því að enda í topp sex. Það hefði verið gaman að spila þar og það hefði verið galopið fyrir okkur að ná fjórða sætinu.“
Nú eru fjórir leikir eftir og sigur KA í dag kom liðinu upp í 7. sæti og átta stigum frá fallsæti. Birnir ætlar að leggja sig fram um að halda KA þar.
„Að sjálfsögðu. Maður reynir bara að hjálpa liðinu. Það var mjög gott að vinna þennan leik og við værum ekki í góðum málum hefðum við tapað honum. Það er svo stutt á milli í þessari fimm leikja lokabaráttu þar sem liðin eru alltaf að spila innbyrðis. Það er þægilegra að horfa á stigatöfluna núna. Það er auðvitað gaman að það sé spenna í mótinu, bæði í efri og neðri hlutanum. Ég er feginn að við séum búnir að skjóta okkur út úr þessari fallbaráttu“ sagði Birnir.
Hann var að lokum spurður um veru hans á Akureyri og samanburðinn við Halmstad og Grafarvoginn.
„Þetta er ekkert ósvipað Halmstad, myndi ég segja. Lífið hérna er rólegt, mun rólegra en í Reykjavík. Okkur í fjölskyldunni líður mjög vel hérna. Fótboltinn er líka skemmtilegri hér en í Halmstad.“ Svo mörg voru þau orð.