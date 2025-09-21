„Vonbrigði er það fyrsta sem kemur upp í hugann eftir svona leik,“ sagði Liam Daði Jeffs, framherjinn ungi hjá Þrótti, eftir að liðið tapaði fyrir HK í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deildinni í fótbolta.
Þróttur endaði í þriðja sæti deildarinnar og var í hörðum slag um að fara beint upp um deild. Liðið kom mörgum á óvart á leiktíðinni.
„Ef við horfum yfir tímabilið þá sýndum við karakter. Það var enginn að spá okkur svona ofarlega. Við börðumst fyrir því og þurftum að láta finna fyrir okkur í mörgum leikjum. Það er mikið stolt að bæta okkur svona mikið á einu tímabili.
Við erum eina liðið sem erum ekki með erlenda leikmenn og flestir leikmennirnir okkar eru uppaldir Þróttarar. Við erum stoltir af því líka,“ sagði Liam.
Einvígið við HK endaði samanlagt 7:5 eftir tvo markaleiki. Það var hin mesta skemmtun en Liam og félagar sátu eftir með sárt ennið.
„Hvar á maður að byrja? Ég veit ekki hvernig þessi leikur fór í þetta. Það var algjör þvæla að hleypa þessu í svona leik. Þetta var ekki okkar dagur.“
Þróttur hefði með sigri á Þór á heimavelli í lokaumferð deildarinnar farið beint upp um deild. Liðið tapaði hins vegar fjórum síðustu leikjum sínum á tímabilinu, að meðtöldu umspilinu.
„Það stingur mann mest í hjartað, að fá svona mörg tækifæri. Þetta var síðasta lífið okkar í þessu,“ sagði hann.
Liam átti sjálfur mjög gott tímabil og á framtíðina fyrir sér. Hann naut þess að spila í umspilinu, þrátt fyrir úrslitin.
„Það er geggjað að fá að spila fyrir svona marga. Að vera 19 ára gutti og upplifa þetta er geggjað,“ sagði Liam