Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 16:50

Það stingur mann mest í hjartað

Liam Daði Jeffs í baráttunni við Aron Kristófer Lárusson í …
Liam Daði Jeffs í baráttunni við Aron Kristófer Lárusson í leiknum í dag. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Vonbrigði er það fyrsta sem kemur upp í hugann eftir svona leik,“ sagði Liam Daði Jeffs, framherjinn ungi hjá Þrótti, eftir að liðið tapaði fyrir HK í undanúrslitum umspilsins um sæti í Bestu deildinni í fótbolta.

HK í úrslitaleikinn eftir annan markaleik
Frétt af mbl.is

HK í úrslitaleikinn eftir annan markaleik

Þróttur endaði í þriðja sæti deildarinnar og var í hörðum slag um að fara beint upp um deild. Liðið kom mörgum á óvart á leiktíðinni.

„Ef við horfum yfir tímabilið þá sýndum við karakter. Það var enginn að spá okkur svona ofarlega. Við börðumst fyrir því og þurftum að láta finna fyrir okkur í mörgum leikjum. Það er mikið stolt að bæta okkur svona mikið á einu tímabili.

Við erum eina liðið sem erum ekki með erlenda leikmenn og flestir leikmennirnir okkar eru uppaldir Þróttarar. Við erum stoltir af því líka,“ sagði Liam.

Liam Daði í baráttunni við Ólaf Örn Ásgeirsson markvörð HK …
Liam Daði í baráttunni við Ólaf Örn Ásgeirsson markvörð HK í dag. mbl.is/Ólafur Árdal

Einvígið við HK endaði samanlagt 7:5 eftir tvo markaleiki. Það var hin mesta skemmtun en Liam og félagar sátu eftir með sárt ennið.

Hvar á maður að byrja?

„Hvar á maður að byrja? Ég veit ekki hvernig þessi leikur fór í þetta. Það var algjör þvæla að hleypa þessu í svona leik. Þetta var ekki okkar dagur.“

Þróttur hefði með sigri á Þór á heimavelli í lokaumferð deildarinnar farið beint upp um deild. Liðið tapaði hins vegar fjórum síðustu leikjum sínum á tímabilinu, að meðtöldu umspilinu.

„Það stingur mann mest í hjartað, að fá svona mörg tækifæri. Þetta var síðasta lífið okkar í þessu,“ sagði hann.

Liam átti sjálfur mjög gott tímabil og á framtíðina fyrir sér. Hann naut þess að spila í umspilinu, þrátt fyrir úrslitin.

„Það er geggjað að fá að spila fyrir svona marga. Að vera 19 ára gutti og upplifa þetta er geggjað,“ sagði Liam

mbl.is
Fleira áhugavert
Harður árekstur á Reykjanesbraut: Ók á kyrrstæðan bíl Átti að koma í veg fyrir símtöl í Vinnueftirlitið Allir klefar fullir: Einn sveiflaði sveðju Erfitt að segja Sádum og Norðmönnum að hætta að dæla
Fleira áhugavert
Átti að koma í veg fyrir símtöl í Vinnueftirlitið Tillaga Jóns um nýtt nafn Viðreisnar felld Ófríðir foreldrar geta átt fallegt barn Trump leiðir minningarathöfn um Kirk