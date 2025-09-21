„Þetta voru skemmtilegir leikir,“ sagði Brynjar Snær Pálsson leikmaður HK í samtali við mbl.is eftir að liðið tryggði sér sæti í úrslitum umspilsins um sæti í Bestu deildinni með sigri á Þrótti í stórskemmtilegu einvígi í undanúrslitum.
Lokatölurnar í seinni leiknum í dag urðu 3:2 og samanlögð úrslit 7:5 eftir rosalegan fyrri leik í Kórnum.
„Þeir eru góðir í fótbolta og spila sig vel út. Á sama tíma erum við beittir í skyndisóknum og með hraða og kraft. Ég gat ímyndað mér fyrir fram að það yrðu mörk í þessu einvígi,“ sagði hann.
HK-ingar byrjuðu af miklum krafti og voru marki yfir stóran hluta leiks og þar með tveimur mörkum yfir í einvíginu. Illa gekk hins vegar að hrista Þróttara af sér.
„Í byrjun fyrri hálfleiks leið mér mjög vel. Svo komu kaflar þar sem við vorum að þjást aðeins en það er partur af leiknum.“
Eftir leik fögnuðu leikmenn HK innilega með stuðningsmönnum, sem Brynjar vonar að sé upphitun fyrir meiri fögnuð eftir viku þegar HK mætir Keflavík á Laugardalsvelli.
„Það var ógeðslega gaman og vonandi getum við gert það aftur næstu helgi. Ég er spenntur að spila leik þar sem mikið er undir.
Þetta er frábært fyrirkomulag. Það er mikil spenna í þessu og þetta er skemmtilegt fyrir áhorfendur.
Við unnum Keflavík í báðum leikjum á tímabilinu. Þeir eru reynslumiklir og hafa verið þarna áður og ég á von á spennandi leik,“ sagði Brynjar.