Tvö aukaspyrnumörk í jafntefli í Eyjum

ÍBV og Afturelding mættust í neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta á Hásteinsvelli í dag. Leikurinn var frekar bragðdaufur og liðin skiptu með sér stigunum eftir 1:1 jafntefli.
Eyjamenn tóku forystuna á 66. mínútu með marki Alex Freys Hilmarssonar beint úr aukaspyrnu, en Aron Jóhannsson jafnaði metin á 86.mínútu, en það mark kom einnig beint úr aukaspyrnu.
ÍBV situr í sjöunda sæti deildarinnar með 30 stig en Afturelding er á botni deildarinnar með 22 stig, þremur stigum frá öruggu sæti.
Fyrir leikinn var ÍBV í efsta sæti með 29 stig en Afturelding í því neðsta með 21 stig. Með sigri færu Eyjamenn langt með að halda sér í deild þeirra bestu á Íslandi, en Mosfellingum hinsvegar dauðvantaði öll stigin í dag.
Fyrri hálfleikur var heldur rólegur af beggja hálfu, og einkenndist helst af varkárni. Bæði lið fengu sitthvort dauðafærið til að brjóta ísinn en fóru illa með þau. 0:0 í hálfleik.
Framan af síðari hálfleik var sama uppi á teningnum, en heimamenn þó farnir að gera sig aðeins líklegri til að brjóta ísinn. Á 65. mínútu vann Sverrir Páll aukaspyrnu. Alex Freyr Hilmarsson, fyrirliði heimamanna, tók spyrnuna og setti boltann glæsilega í netið framhjá Jökli, markmanni gestanna. 1:0 fyrir ÍBV.
Síðustu mínútur leiksins voru heimamenn líklegri til að bæta við heldur en gestirnir að minnka muninn. Þeir fóru hins vegar endurtekið illa með góðar sóknarstöður.
Á 86. mínútu fengu gestirnir hins vegar aukaspyrnu við vítateigsbogann. Aron Jóhannsson tók spyrnuna og sett boltann í netið framhjá Zapytowski, markmanni Eyjamanna. Annað mark beint úr aukaspyrnu og staðan orðin 1:1.
Heimamenn reyndu hvað þeir gátu að jafna og Arnar Breki Gunnarsson var nálægt því að komast í gegn í uppbótartíma en Georg Bjarnason, varnarmaður Mosfellinga, braut á honum og uppskar rautt spjald fyrir. Eyjamenn gátu ekki nýtt sér aukaspyrnuna.
Meira eftirtektarvert gerðist ekki í leiknum og niðurstaðan 1:1 jafntefli í Eyjum í dag. ÍBV fara upp í 30 stig og eru í 2. sæti á eftir KA. Afturelding situr í neðsta sæti með 22 stig. 3 stigum frá öruggu sæti.
