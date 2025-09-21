Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 23:01

„Við erum aldrei sáttir“

Heimir Guðjónsson á hliðarlínunni í Garðabæ í kvöld.
Heimir Guðjónsson á hliðarlínunni í Garðabæ í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Árni Pétur Birgisson

arnipb@mbl.is

„Frammistaðan var góð. Við vorum að spila á móti besta liði landsins og mér fannst jafntefli vera sanngjörn úrslit,” sagði Heimir Guðjónsson þjálfari FH í samtali við mbl.is eftir markalaust jafntefli gegn Stjörnunni í Garðabæ í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í kvöld.

Við misstum hins vegar smá stjórn á leiknum í byrjun seinni hálfleiks en við náðum síðan að jafna leikinn og heilt yfir var þetta bara sanngjarnt,” bætti hann við.

Stjarnan varð af mikilvægum stigum
Frétt af mbl.is

Stjarnan varð af mikilvægum stigum

Mætti þá segja að þið séuð sáttir með stig í kvöld?

„Ég meina við erum aldrei sáttir en við sýndum það í kvöld að lið sem var sett saman í vetur og í sumar sé í samkeppni við besta lið landsins sýnir okkur að það séu miklar framfarir í hópnum.“

Heimir var síðan spurður hvaða markmið hann setti fyrir lærisveina sína fyrir lokasprett tímabilsins.

„Markmiðið er að reyna að koma okkur upp í fjórða sætið og það er mjög raunhæft og þangað stefnum við. En á móti kemur að við eigum erfiða leiki framundan, eigum Breiðablik í næstu umferð, og við þurfum að taka þetta bara einn leik í einu.

Í fyrra þegar deildinni var skipt áttum við ekki möguleika á neinu og við fengum eitt stig í fimm leikjum þannig við tókum það með okkur inn í þetta tímabil og við ætlum okkur að ná fjórða sætinu,” sagði Heimir í samtali við mbl.is

mbl.is
Fleira áhugavert
Harður árekstur á Reykjanesbraut: Ók á kyrrstæðan bíl Allir klefar fullir: Einn sveiflaði sveðju Lögreglan: Sorglegt hversu margir keyra ölvaðir Tillaga Jóns um nýtt nafn Viðreisnar felld
Fleira áhugavert
Átti að koma í veg fyrir símtöl í Vinnueftirlitið Viðreisn vont en VG verst Borgin breytir hlöðu fyrir um 100 milljónir Líkti ríkisstjórnarsamstarfinu við matarboð