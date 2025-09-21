„Frammistaðan var góð. Við vorum að spila á móti besta liði landsins og mér fannst jafntefli vera sanngjörn úrslit,” sagði Heimir Guðjónsson þjálfari FH í samtali við mbl.is eftir markalaust jafntefli gegn Stjörnunni í Garðabæ í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í kvöld.
„Við misstum hins vegar smá stjórn á leiknum í byrjun seinni hálfleiks en við náðum síðan að jafna leikinn og heilt yfir var þetta bara sanngjarnt,” bætti hann við.
Mætti þá segja að þið séuð sáttir með stig í kvöld?
„Ég meina við erum aldrei sáttir en við sýndum það í kvöld að lið sem var sett saman í vetur og í sumar sé í samkeppni við besta lið landsins sýnir okkur að það séu miklar framfarir í hópnum.“
Heimir var síðan spurður hvaða markmið hann setti fyrir lærisveina sína fyrir lokasprett tímabilsins.
„Markmiðið er að reyna að koma okkur upp í fjórða sætið og það er mjög raunhæft og þangað stefnum við. En á móti kemur að við eigum erfiða leiki framundan, eigum Breiðablik í næstu umferð, og við þurfum að taka þetta bara einn leik í einu.
Í fyrra þegar deildinni var skipt áttum við ekki möguleika á neinu og við fengum eitt stig í fimm leikjum þannig við tókum það með okkur inn í þetta tímabil og við ætlum okkur að ná fjórða sætinu,” sagði Heimir í samtali við mbl.is