ÍBV fékk Aftureldingu í heimsókn í neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta í dag. Leikurinn var bragðdaufur og endaði með 1:1 jafntefli.
Sigurður Arnar Magnússon stóð vaktina í vörn Eyjamanna í dag og var súr með niðurstöðuna þar sem heimamenn voru alltaf líklegri í leiknum, sér í lagi eftir að hafa komist yfir þegar rétt um 25 mínútur lifðu leiks.
„Við vorum með þvílíka yfirburði inni á vellinum og það hefði ekkert verið óeðlilegt ef þessi leikur hefði farið 4 eða 5:0. 1:1 gefur engan veginn rétta mynd af þessum leik,“ sagði Sigurður Arnar.
Þetta var ekki í fyrsta sinn sem Eyjamönnum mistekst að vinna leiki sem þeir eru með yfirburði í og hefðu með sigrum í þessum leikjum endað í efri hlutanum. Sigurður Arnar minnti hins vegar blaðamann á að Eyjamenn hafi líka unnið sér inn óverðskulduð stig.
„Við höfum líka verið að taka stig þar sem við vorum ekki betri aðilinn. Það er bara stutt á milli og hvert stig skilur á milli hvort við endum í efri eða neðri hlutanum,“ sagði Sigurður Arnar.
Eins og áður kom fram komust Eyjamenn yfir um miðbik síðari hálfleiks beint úr aukaspyrnu og sóttu látlaust í um það bil korter eftir markið. Gestirnir frá Mosfellsbæ jöfnuðu hins vegar, einnig eftir aukaspyrnu, þegar nokkrar mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. Sigurði Arnari fannst hans menn eiga að geta gert betur í aðdraganda brotsins.
„Við erum klaufar og barnalegir. Við eigum að brjóta miklu ofar á vellinum í stað þess að leyfa honum að hlaupa á vörnina þar sem við erum undirmannaðir og þurfum að brjóta rétt fyrir utan teig.“
„Frammistaðan var þannig í dag að við hefðum átt að vera búnir að klára þennan leik. Við vorum algjörir klaufar og það er ekki í fyrsta sinn í sumar,“ sagði Sigurður Arnar.
Eins og hefur komið fram misstu Eyjamenn naumlega af sæti í efri hlutanum, en Fram komst þangað á betri markatölu.
„Það er gaman að spila fótbolta og okkur langar að vera úti á velli að spila fótbolta. Auðvitað hefðum við viljað vera í efri hlutanum, en við förum bara í neðri hlutann til að vinna,“ sagði Sigurður Arnar að lokum aðspurður um undirbúning Eyjamanna í vikunni eftir að hafa svo naumlega misst af markmiði sínu.
Það er vert að bæta við að leikmenn og þjálfarateymi Eyjamanna voru gríðarlega ósáttir við störf Gunnars Freys dómara í aukaspyrnumarki gestanna og skófu ekkert af því eftir að viðtali lauk. Leikmaður Aftureldingar er þá staðsettur mun nær varnarvegg heimamanna en lög leyfa, þegar spyrnan var tekin.