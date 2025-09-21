Víkingar styrktu stöðu sína á toppnum

Topplið Víkings lagði Fram í fyrstu umferð efri hluta Bestu deildar karla í Víkinni í kvöld, 2:1, í miklum baráttuleik. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði sigurmark Víkinga sem eru nú með fjögurra stiga forystu á toppi deildarinnar.
Fyrri hálfleikurinn var ekki sá fjörugasti en eins og við var að búast voru það heimamenn sem voru mestmegnis með boltann á meðan gestirnir lágu til baka og vörðust vel.
Fátt var um færi en Gylfi Þór fékk besta færi fyrri hálfleiksins á 27. mínútu. Hann fékk þá sendingu í gegn um vörn Fram frá Nikolaj Hansen, í erfiðri hæð en tók boltann vel með sér og komst einn gegn Viktori Frey Sigurðssyni markverði Fram. Gylfi hins vegar renndi boltanum framhjá markinu úr sannkölluðu dauðafæri.
Fimm mínútum síðar átti Viktor Örlygur Andrason frábæran sprett upp hægri kantinn og inn á teig Fram. Hann var kominn í mjög gott færi en ákvað að taka eina snertingu til viðbótar sem gerði það að verkum að Sigurjón Rúnarsson náði að koma sér fyrir skotið og bjarga glæsilega.
Seinni hálfleikur var um 10 mínútna gamall þegar heimamenn fengu vítaspyrnu sem var einfaldlega kolrangur dómur. Boltinn barst þá inn á teiginn þar sem Freyr Sigurðsson potaði honum frá Karli Friðleifi Gunnarssyni sem sparkaði af miklu afli í Frey. Báðir lágu eftir og Sigrður Hjörtur dæmdi vítaspyrnu.
Á punktinn steig Helgi Guðjónsson en Viktor Freyr varði frá honum. Viktor var hins vegar farinn af línunni þegar spyrnan var tekin og því þurfti að endurtaka hana. Í annarri tilraun skoraði Helgi af miklu öryggi.
Á 70. mínútu jöfnuðu svo gestirnir. Haraldur Einar Ásgrímsson átti þá fyrirgjöf frá vinstri sem var skölluð aftur inn í miðjan teiginn. Þar náði Oliver Ekroth snertingu á boltann sem datt að lokum fyrir varamanninn Jakob Byström sem smellti honum í netið af stuttu færi.
Níu mínútum síðar náðu heimamenn svo aftur forystunni en þar var að verki Gylfi Þór Sigurðsson. Daníel Hafsteinsson var þá í smá brasi með að taka boltann niður í teignum en tíaði boltann að því er virtist óvart upp fyrir Gylfa sem kom á ferðinni og smellti honum í netið utarlega úr teignum.
Fátt var um færi eftir mark Gylfa en talsverður hiti var í leiknum. Alex Freyr Elísson var nýkominn inná sem varamaður hjá Fram þegar hann fór í groddaralega tæklingu á Helga og fékk að líta gula spjaldið. Rúnar Kristinsson var allt annað en sáttur við þennan dóm, og líklega fleiri í leiknum og fékk að líta gult spjald fyrir mótmæli. Hann lét þó ekki þar við sitja heldur hélt áfram og fékk í kjölfarið beint rautt spjald. Hann verður því í banni þegar Fram fær Val í heimsókn í næstu umferð.
Víkingar hins vegar sigldu sigrinum í höfn og eru því með fjögurra stiga forystu á toppi deildarinnar. Liðið er með 45 stig en Stjarnan er í öðru sæti með 41 stig eftir jafntefli gegn FH í kvöld. Fram er áfram í sjötta sæti deildarinnar með 29 stig.
M-einkunnagjöfin og einkunn dómara verða í Morgunblaðinu í fyrramálið.
