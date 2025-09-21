Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 21.9.2025 | 20:52

Víkingur R. - Fram, staðan er 2:1

Gylfi Þór Sigurðsson með boltann í kvöld.
Gylfi Þór Sigurðsson með boltann í kvöld. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Aron Elvar Finnsson

sport@mbl.is

Víkingur R. tekur á móti Fram í efri hluta Bestu deildar karla í fótbolta í dag en flautað verður til leiks á Víkingsvelli klukkan 19:15.

Víkingur R. er á toppi deildarinnar með 42 stig en Fram situr í sjötta sæti með 29 stig.

Mbl.is verður á Víkingsvellinum og færir ykkur leikinn í beinni textalýsingu.

Leiklýsing

Víkingur R. 2:1 Fram opna loka
90. mín. Uppbótartíminn verður að lágmarki fimm mínútur. Nóg eftir af þessu!
