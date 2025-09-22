Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 22.9.2025 | 23:00

Beið eftir leiknum í 168 daga

Hallgrímur Mar Steingrímsson og Birnir Snær Ingason fagna Andra Fannari …
Hallgrímur Mar Steingrímsson og Birnir Snær Ingason fagna Andra Fannari eftir markið gegn KR. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Andri Fannar Stefánsson, knattspyrnumaðurinn reyndi úr KA, þurfti að bíða eftir því að ná stórum áfanga í 168 daga.

Andri lék sinn 199. leik í efstu deild á fyrsta leikdegi Bestu deildarinnar þann 6. apríl þegar KA tók á móti KR á Akureyri.

Hans 200. leikur hefur verið á bið alla tíð síðan, þar til á sunnudaginn. Andri hafði setið á varamannabekk KA 17 sinnum í Bestu deildinni þar til loksins að hann kom inn á í sigrinum á KR, 4:2. Og Andri hélt upp á hátíðisdaginn með því að innsigla sigur KA-manna með fjórða marki Akureyrarliðsins í leiknum.

Andri lék fyrst með meistaraflokki KA árið 2008 en steig sín fyrstu skref í efstu deild með Val árið 2011. Hann lék 98 leiki fyrir Valsmenn í deildinni þar til hann flutti aftur norður árið 2019 og hann hefur leikið með KA frá þeim tíma. Núna eru leikir hans fyrir KA í deildinni orðnir 102. Til viðbótar á Andri svo að baki 67 leiki með KA og Leikni R. í 1. deild.

Andri Fannar Stefánsson skorar og gulltryggir KA sigur á KR, …
Andri Fannar Stefánsson skorar og gulltryggir KA sigur á KR, 4:2. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Hans Viktor Guðmundsson varð annar leikmaður KA til að ná stórum áfanga í sigurleiknum gegn KR. Það var hans 200. deildaleikur á Íslandsmótinu en þar af eru 127 leikir með Fjölni og KA í efstu deild og 73 leikir með Fjölni í 1. deild.

Hans Viktor Guðmundsson er kominn með 200 deildaleiki á ferlinum.
Hans Viktor Guðmundsson er kominn með 200 deildaleiki á ferlinum. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Arnar Freyr Ólafsson markvörður lék sinn fyrsta leik með KR gegn KA og það var hans 100. leikur í efstu deild. Þar af eru 97 leikir fyrir HK, einn fyrir Fjölni, einn fyrir Leikni R. og nú einn fyrir KR. Arnar kom til KR í sumar eftir níu ár með HK í tveimur efstu deildunum.

Arnar Freyr Ólafsson lék sinn 100. leik í efstu deild.
Arnar Freyr Ólafsson lék sinn 100. leik í efstu deild. mbl.is/Eyþór

Aron Sigurðarson skoraði bæði mörk KR gegn KA og er þar með orðinn næstmarkahæstur í deildinni ásamt Andra Rúnari Bjarnasyni úr Stjörnunni og Tryggva Hrafni Haraldssyni úr Val með 11 mörk. Þessir eru markahæstir eftir 23 umferðir:

18 Patrick Pedersen, Val
11 Aron Sigurðarson, KR
11 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
11 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
10 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
10 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
10 Tobias Thomsen, Breiðabliki
10 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
  9 Vuk Oskar Dimitrijevic, FH
  9 Nikolaj Hansen, Víkingi
  9 Hallgrímur Mar Steingrímsson, KA
  9 Hrannar Snær Magnússon, Aftureldingu
  8 Björn Daníel Sverrisson, FH
  8 Viktor Jónsson, ÍA
  7 Benjamin Stokke, Aftureldingu
  7 Valdimar Þór Ingimundarson, Víkingi

