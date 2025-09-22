Berglind skoraði fimm mörk – M-gjöfin úr fjórum leikjum

Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði fimm mörk fyrir Breiðablik þegar liðið vann ótrúlegan 9:2-sigur á Þór/KA í 18. umferð Bestu deildarinnar í knattspyrnu á Kópavogsvelli á laugardag. Þar með er hún orðin markahæsti leikmaður í sögu Breiðabliks með 198 mörk í öllum keppnum.
Berglind Björg er jafnframt markahæst í deildinni á tímabilinu með 20 mörk. Íslandsmeistarar Breiðabliks eiga titilinn vísan annað árið í röð enda með 11 stiga forskot á FH í öðru sæti þegar fimm umferðir eru óleiknar í efri hlutanum.
Um síðustu umferð deildarinnar fyrir tvískiptingu var að ræða og er nú ljóst að Breiðablik, FH, Þróttur R., Valur, Víkingur R. og Stjarnan verða í efri hlutanum og Þór/KA, Fram, Tindastóll og FHL verða í þeim neðri.
