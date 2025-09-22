Dramatískt jafntefli á Hlíðarenda

Valur og Breiðablik skildu jöfn 1:1 í 23. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Úrslitin þýða að Valsmenn fara upp í 2. sæti deildarinnar með 41 stig á markatölu en Stjarnan er í 3. sætinu með sama stigafjölda. Breiðablik situr áfram í fjórða sæti deildarinnar með 35 stig.
Leikurinn fór frekar rólega af stað, en Breiðablik var meira með boltann og Valsmenn lágu frekar aftarlega á vellinum. Strax í upphafi kom fyrirgjöf inn í teig heimamanna og úr varð misskilningur á milli Ögmundar Kristinssonar markvarðar og Hólmars Arnar Eyjólfssonar varnarmanns. Boltinn var á leiðinni í markið en Orri Sigurður Ómarsson bjargaði á marklínu.
Valsmenn voru svo nálægt því að komast yfir á 9. mínútu. Jónatan Ingi Jónsson slapp framhjá varnarmanni Breiðabliks og renndi boltanum á Birki Heimisson sem átti þrumuskot í þverslána rétt utan vítateigs. Höskuldur Gunnlaugsson átti svo skot tveimur mínútum síðar eftir góðan sprett, en skotið var beint á Ögmund í marki Vals.
Blikar voru mun sterkari aðilinn fyrstu tuttugu mínútur leiksins og komust í góðar stöður, án þess að skapa sér dauðafæri. Þeir settu Valsmenn undir pressu og voru mjög kraftmiklir. Þeir fengu alls níu hornspyrnur í fyrri hálfleik og tvær aukaspyrnur á vænlegum stað en náðu ekki að nýta sér þær.
Valsmenn hresstust aðeins undir lok fyrri hálfleiks. Tryggvi Hrafn Haraldsson var líflegasti leikmaður Vals í fyrri hálfleik og átti hann þrjár skottilraunir. Hann náði ekki að stýra boltanum á markið, hann átti síðan skot á nærstöng sem Anton Ari Einarsson varði og átti síðan skot hátt yfir markið, allt á tveggja mínútna kafla.
Óli Valur Ómarsson átti svo hættulega tilraun rétt áður en flautað var til leikhlés en skot hans þvert fyrir markið, sigldi framhjá öllum leikmönnum og framhjá markinu.
Eftir markalausan fyrri hálfleik, fór seinni hálfleikurinn afar rólega af stað.
Á 58. mínútu fékk Breiðablik dæmda vítaspyrnu þegar Makus Nakkim braut á Tobias Thomsen inn í vítateig Valsmanna. Höskuldur Gunnlaugsson skoraði af miklu öryggi af vítapunktinum og kom Breiðabliki yfir 1:0.
Jónatan Ingi Jónsson fékk mjög gott tækifæri á 65. mínútu en var of lengi að athafna sig og varnarmenn Breiðabliks komust fyrir skotið.
Valsmönnum gekk erfiðlega að skapa sér færi á löngum köflum en Aron Jóhannsson komst næst því að skora á 84. mínútu en skalli hans fór naumlega framhjá markinu.
Það var síðan á níundu mínútu uppbótartíma sem Valsmönnum tókst að jafna leikinn.
Þeir fengu dæmda vítaspyrnu eftir að Valgeir Valgeirsson fékk boltann í hendina inni í vítateig. Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði af miklu öryggi úr vítaspyrnunni. Bæði lið freistuðu þess að ná inn sigurmarkinu, en tíminn var naumur og á endanum skipta liðin með sér stigunum.