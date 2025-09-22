Halldór Árnason þjálfari Breiðabliks var eðlilega svekktur með jafntefli í leik Vals og Breiðabliks í kvöld en Valsmenn jöfnuðu leikinn í 1:1 á áttundu mínútu uppbótartíma.
„Þetta er eins svekkjandi og það verður. Þetta var frábærlega spilaður leikur hjá Breiðabliksliðinu fannst mér allan leikinn, við vorum hrikalega góðir bæði sóknarlega og varnarlega í mjög langan tíma. Svo undir lokin þá henda þeir öllu í okkur, en mér fannst á þeim tímapunkti við líklegri til að bæta við marki en að við myndum missa forystuna niður“.
„Það var eitthvað svona atvik sem gat brotið ísinn og þetta er auðvitað svekkjandi endir og í takti við hvernig síðustu vikur hafa verið hjá okkur, átta mínútum bætt við og vítaspyrna sem verður til þess að við missum af tveimur stigum“.
Hvað fannst þér um uppbótartímann?
„Ég þarf að horfa á leikinn aftur og mæla þetta, en það voru tvær skiptingar á lið sem er minna en yfirleitt og nánast engar tafir þannig lagað, þannig að ég átta mig ekki á honum. En skiltið var komið upp og þá þurftum við bara að spila í átta mínútur, en mér fannst við standa þetta vel af okkur“.
„Ég get ekki séð betur en að hornið sem þeir fá síðan vítið upp úr komi þannig að það komi fyrirgjöf og Hólmar stökkvi upp og slái boltann með hendinni. Í kjölfarið fá þeir horn og síðan víti. Það má segja að það sé svolítið gangur síðustu vikna hjá okkur, þetta var virkilega vel spilaður leikur hjá okkur á móti góðu liði á gríðarlega erfiðum útivelli, þannig að niðurstaðan er gríðarlega svekkjandi“.
Í síðasta leik þessara liða fenguð þið á ykkur tvö mörk eftir hornspyrnu, en þið vörðust þessu vel í dag. Var búið að fara vel yfir það?
„Já, við auðvitað breyttum aðeins til, vorum með fleiri uppi og opnuðum aðeins teiginn fyrir Anton. Það var sama dómarateymi og í síðasta leik okkar hér og ég gat ekki heyrt betur í spjalli við þá fyrir leik en þeir hafi viðurkennt að þar hafi verið brotið á Antoni Ara í jöfnunarmarki Vals“.
„Mér fannst þeir ekki leyfa sömu línu og þá sem einfaldaði okkur lífið. Þeirra hornspyrnur snúast um að blokka markmanninn inni og brjóta á honum og mér fannst Villi dæma á það í dag“.
Þú ert semsagt sáttur heilt yfir með frammistöðu þíns liðs?
„Mér fannst við bara frábærir í leiknum varnarlega og sóknarlega, við erum á þeim maður á mann nánast allan leikinn þangað til að þetta er orðið algjört gung ho hérna í lokin. Mér fannst þeir ekki komast í mörg færi og þetta voru fáar sóknir“.
„Í seinni hálfleik þegar þeir voru með vindinn í bakið þá stigum við hátt á þá og mér fannst við gera það vel, þannig að þeir fóru mikið í langan bolta sem enduðu hjá Antoni. Sóknarlega gerðum við vel að finna menn í góðum stöðum og keyra á þá, við hefðum auðvitað getað gert betur í einhverjum stöðum og færum en heilt yfir var þetta virkilega vel spilaður leikur hjá liðinu“.
Að lokum, hvernig lítur stigataflan út fyrir þér núna?
„Hún lítur auðvitað bara þannig út að fyrir nokkrum mínútum vorum við búnir að minnka þetta niður í þrjú stig á Valsarana, en þetta fór aftur í sex stiga mun. Þannig það er auðvitað bara svekkelsi og stærri munur að vinna upp.“
„En við erum ekki hættir, við eigum fjóra leiki eftir og tvo Evrópuleiki inn í þessari törn, þannig að það eru spennandi leikir framundan hjá okkur. Við þurfum að halda trú á verkefninu þangað til yfir lýkur“ sagði Halldór Árnason.