Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 22.9.2025 | 14:46 | Uppfært 16:49

Gylfi hetjan gegn Fram – M-gjöfin úr fimm leikjum

FH-ingurinn Dagur Örn Fjeldsted reynir skot í Garðabænum í gærkvöldi.
FH-ingurinn Dagur Örn Fjeldsted reynir skot í Garðabænum í gærkvöldi. mbl.is//Ólafur Árdal
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Víkingur úr Reykjavík vann mikilvægan 2:1-sigur á Fram í 23. umferð í efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu á Víkingsvelli í gærkvöldi. Sigurinn þýðir að Víkingur er nú með fjögurra stiga forskot á Stjörnuna í öðru sæti. Fram er áfram í sjötta sæti með 29 stig. 

Gylfi Þór Sigurðsson reyndist hetja Víkinga er hann skoraði sigurmarkið 11 mínútum fyrir leikslok. Áður hafði Helgi Guðjónsson komið Víkingi í 1:0 með marki úr vítaspyrnu sem var ranglega dæmd á Frey Sigurðsson fyrir brot á Karli Friðleifi Gunnarssyni.

Hið rétta var að Karl Friðleifur braut á Frey. Í millitíðinni hafði Svíinn Jakob Byström jafnað metin fyrir Fram.

